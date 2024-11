Vreme je da progovore: Njih dve će večeras na imanju otvoriti dušu i otkriti šokantne detalje iz svoje mladosti

Aleksandra i Sneža Kušadasi progovorile iskreno o svom životu!

Počela je emisija, voditelji Jelena Golubović i Nikola Lakić biće domaćini Aleksandri Jakšić i Snežana Jovičić, poznatija kao Sneža Kušadasi. One će otvoriti dušu i ispričati svoje životne priče.

Prva je počela Aleksandra, koja se prvo dotakla svoje rane mladosi.

-Bila sam tatina mezimica, nisam imala neke strašne probleme. Morala sam da pazim gde idem i sa kim, stariji brat mi je bio veoma strog - za početak je rekla Aleksandra pa nastavila:

-Završila sam muzičku školu, ali me to nije peterano interesovalo. Život me je odvukao na skroz dugu stranu. rekla je Aleksandra.

