Dodeljena Nobelova nagrada za književnost: Najprestižnije priznanje otišlo u ruke Han Kang iz Južne Koreje

Švedska kraljevska akademija saopštila je danas ime novog laureata Nobelove nagrade za književnost. Ovogodišnji dobitnik je književnica iz Južne Koreje Han Kang.

Tajna

Najprestižnije priznanje u oblasti književnosti prošle godine je pripalo piscu iz Norveške Junu Foseu.

Ime dobitnika se drži u najstrožoj tajnosti do momenta objavljivanja. Zanimljivo je da se spisak nominovanih kandidata drži u najstrožoj tajnosti 50 godina od objavljivanja laureata. Zbog toga je ova nagrada obavijena velom misterije i tajni.

Svake godine se provlače imena poput Mišela Uelbeka i britanskog pisca indijskog porekla Salmana Ruždija.

BREAKING NEWS The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

Iako se trude da drže sve u tajnosti, kladionice svake godine imaju svoje favorite. Ove godine su se izdvojili kinesku spisateljicu Can Sjue, koja je na kladionicama imala gotovo 20 odsto šansi za pobedu. Na listi su i Džerald Marnejn (Australija), Mirča Karatersku (Rumunija), En Karson (Kanada), Ljudmila Ulicka (Rusija) i Tomas Pinčon (Amerika).

Pravila

Zanimljiv je način nominacije za najprestižnije priznanje. Kvalifikovani predlagači svake godine predlažu svoje kandidate, a samopredlaganje nije dozvoljeno.

한 강 Han Kang – awarded the 2024 #NobelPrize in Literature – was born in 1970 in the South Korean city of Gwangju before, at the age of nine, moving with her family to Seoul. She comes from a literary background, her father being a reputed novelist. Alongside her writing, she… pic.twitter.com/i5CaSNGYkp