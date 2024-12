GUNS N ROSES SPEKTAKL U MTS DVORANI!

Jailbreak -The Ultimate GnR experience sa orkestrom Zrenjaninske filharmonije ,po prvi put u MTS Dvorani 20.12. u 20h!

Nakon rasprodatih koncerata u Zrenjaninu ,Ljubljani i Novom Sadu za bend Jailbreak i Zrenjaninsku filharmoniju na redu je Beograd i MTS Dvorana 20.12. u 20h. Ovaj audio vizuelni spektakl, koji donosi rok simfonija pod nazivom Apetite for Symphony, za veoma kratko vreme osvojila je srca publike pa se za svaki koncert traži karta više!

Jailbreak -The Ultimate GNR Experience izvodi hitove grupe Guns N Roses još od 2003. godine a za više od dvadeset godina postojanja obišli su veliki deo zemljine kugle. Pored velikog broja koncerata na Balkanu i u čitavoj Evropi ,bend je izuzetno ponosan - na čak dve Brazilske turneje kao i koncertnu turneju u Indiji gde ih je publika prepoznala i prihvatila kao svoje - čemu u prilog govori i to da će uskoro biti objavljeni i novi datumi za svetsku turneju .

Rok simfonija Apetite for symphony osmišljena je kao audio vizuelni spektakl gde će publika moći da uživa u vanvremenskim hitovima poput Welcome to the Jungle ,Sweet Child of Mine , Civil War i November Rain. U ovoj dvočasovnoj rok simfoniji pored muzike posetioce očekuje i sjajan scenski nastup kao i spektakularni kostimi koji će verno dočarati unikatan modni stil po kojem su poznati čuveni Gunsi.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Na Koncertu u MTS Dvorani vas ,pored članova svetski priznatog Jailbreaka koji čine pevač i frontmen Aleksandar Bojović ,Petar Milojević ( klavijature ) , Luka Vukmirović (gitara) ,Danilo Orbov (gitara ) ,Milan Marković (bas gitara ) i Milan Jejna (bubanj ), očekuje i fantastičan orkestar Zrenjaninske filharmonije koji predvodi dirigent Mikica Jevtić kao i prateći vokali Dunja Palček ,Milica Dudić Ponjević i Julijana Vincan. Uživajte 20.12. sa početkom u 20h - u magiji najvećih hitova grupe Guns N Roses i audio vizuelnom rok spektaklu Apetite for Symphony koja je osvojila publiku širom sveta! Ulaznice možete kupiti svakog radnog dana na blagajni MTS Dvorane kao i onlajn na https://www.mtsdvorana.rs/dogadjaj/guns-nroses

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: S.Paunović