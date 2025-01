Preminula Goranka Matić: Odlazak čuvene beogradske fotografkinje, koju je proslavila rok fotografija

Čuvena srpska fotografkinja Goranka Matić umrla je danas u Beogradu u 76. godini. Goranka Matić, rođena u Mariboru 1949, završila je istoriju umetnosti na beogradskom filozofskom fakultetu. Ova srpska istoričarka umetnosti i fotografkinja je počela da se profesionalno bavi fotografijom 1980.

Od osnivanja Studentskog kulturnog centra 1971. godine Goranka Matić radila je kao asistent likovnog programa a zatim kao stručni saradnik i kustos galerije Srećna nova umetnost. Od 1978. do 1980. godine vodila je Galeriju 45 na Novom Beogradu, u kojoj je organizovala više od dvadeset izložbi.

Radila je fotografije za mnoge časopise i magazine: „Džuboks”, „Start”, „Svijet”, „Omladinske novine”, „Duga”, „Delo”, „Liberation”, „Polet”, „Moment”, „Beorama”, „Ritam”, „New Moment”… Paralelno je imala izložbene aktivnosti gradeći umetničku karijeru. U početku je radila kao slobodni umetnik, da bi od 1990. do 2006. radila kao urednik fotografije u nedeljniku „Vreme“. Od 2006. do 2010. radila je kao urednik fotografije u „Politici“, a potom do penzinisanja na Radio televiziji Srbije.

Goranka Matić je 1986. postala članica ULUPUDS-a, kada počinje da izlaže u zemlji i inostranstvu. Osam godina je predavala fotožurnalizam na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bila je docent na Fakultetu za medije i komunikacije, na predmetima fotožurnalizam i dokumentarna fotografija.

Tokom osamdesetih godina 20. veka njen rad je naročito značajan u oblasti rok fotografije. Kao proslavljena fotografkinja Novog talasa snimila je fotografije za mnoge omote beogradskih bendova, od Idola za čuveni album Odbrana i poslednji dani do saradnje sa Ekatarinom Velikom, Canetom iz Partibrejkersa, Kojom iz Discipline kičme, Bajagom, pa s Đorđem Balaševićem, grupom U škripcu…

Pre četiri godine ovenčana je nagradom Tanja Petrović, kad je u Muzeju savremene umetnosti otvorena njena retrospektivna izložba.

