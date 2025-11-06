AKTUELNO

Važi za najveću prirodnu lepoticu sa naših prostora! Dragana pristala na izazov, i to zbog humanog karaktera (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: UStupljene fotografije/Dejan Đurđević ||

Glumica Dragana Mićalović 10. novembra biće deo velikog regionalnog takmičenja i zajedno sa organizatorima deo humanog podviga.

Ovaj bjuti samit bice prožet humanitarnim karakterom, te će jedna samohrana majka dobiti dvomesecnu šminkersku obuku, kao i kofer sminke kako bi mogla da započne posao bez troškova.

Foto: UStupljene fotografije/Dejan Đurđević

Dragan se ovom pozivu odazvala, a osim nje očekuje se prisustvo još nekolicina žena sa javne scene, veoma uticajnih i popularnih, s jednim ciljem - da žena-ženi pruži podršku i bude najveći vetar u leđa.U nedelju, 10. novembra 2025. godine, Beograd će biti domaćin najinspirativnijeg događaja u regionu – Face to Race 2025 Beauty Summit & Finale Takmičenja, koji će se održati u prestižnom hotelu Radisson Collection Old Mill.

Foto: UStupljene fotografije/Dejan Đurđević

Ovaj jedinstveni događaj okuplja najbolje šminkere, preduzetnice i ljubitelje lepote, nudeći spoj kreativnosti, humanosti i motivacije. Posetioce očekuje finale makeup takmičenja, humanitarni deo u saradnji sa Fondacijom Karađorđević, kao i panel diskusija o ženskom preduzetništvu i ravnoteži između posla i života.

Foto: UStupljene fotografije/Mirko Tabašević

Autor: Pink.rs

