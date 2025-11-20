DRAMA NA IZBORU ZA NAJLEPŠU ŽENU UNIVERZUMA: Misica pala sa bine kao pokošena, odneta na NOSILIMA - Evo u kakvom je stanju (VIDEO)

Zastrašujući video koji kruži društvenim mrežama prikazuje trenutak kada Mis Jamajke, dr Gabrijela Henri, pada sa bine tokom preliminarne večeri izbora za Mis Univerzuma u ​​Tajlandu.

Henri je samouvereno hodala po bini u Bangkoku, obučena u upečatljivu narandžastu haljinu, kada je iznenada sišla sa ivice slabo osvetljene piste i srušila se ispred nje. Publika je šokirano skočila sa svojih mesta da je proveri.

Ubrzo se na internetu pojavio video na kojem se vidi kako manekenku iznose na nosilima.

#EnCorto| 😱💥 Durante la preliminar de #MissUniverse 2025, 👑🇯🇲 Gabrielle Henry, representante de #Jamaica, terminó en el suelo tras una aparatosa caída por lo que fue llevada del escenario en camilla 🚑 pic.twitter.com/RVknPTX7EV — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) 19. новембар 2025.

Dr Gabrijela Henri je hitno prebačena u bolnicu Paolo Rangsit u Tajlandu, a organizacija Mis Univerzuma Jamajke saopštila je da nije pretrpela nikakve povrede opasne po život.

„Medicinski tim je odmah reagovao i potvrdio da nema povreda opasnih po život, ali se nastavljaju dalji pregledi kako bi se osigurao njen potpuni oporavak“, navodi se u saopštenju.

Organizacija je pozvala javnost da ostane pozitivna:

„Molimo sve da zadrže vedar duh, da je uključe u molitve i šalju dobre misli dok prima neophodnu medicinsku negu.“

Vlasnik izbora za Mis univerzuma, Raul Roča, takođe se oglasio, rekavši da je Anri „u dobrim rukama“ i da je čudo što nije ništa slomila.

„Bio sam sa njom i njenom porodicom. Srećom, nema preloma i prima odgovarajuću negu. Pratiće se tokom noći, a mi smo u stalnom kontaktu sa njenom porodicom i pružamo im podršku“, rekao je Roča.

„Šaljemo joj molitve i želimo joj brz oporavak.“

Autor: Iva Besarabić