Prvi snimak Pafa Dedija iz zatvora: Pogledajte kako ozloglašeni reper izgleda nakon više od godinu dana iza rešetaka (VIDEO)

Paf Dedi je nosio braon pletenu kapu kako bi prekrio sedu kosu, a u videima skida šal i plavi kaput, te otkriva svoju sivu zatvorsku uniformu.

Sedi nasmejani radnik - tako izgleda Šon Kombs, poznatiji kao Paf Dediili Pi Didi, iza rešetaka. Naime, TMZ je objavio video repera direktno iz zatvora kada je završavao radni dan u medijateci Fort Dixa, koja se nalazi u kapeli, gde pomaže u deljenju filmova i verskih materijala zatvorenicima.



Muzički mogul je nosio braon pletenu kapu kako bi prekrio sedu kosu, a u videima skida šal i plavi kaput, te otkriva svoju sivu zatvorsku uniformu. Kasnije ponovo oblači jaknu i odlazi. Objavljen je i njegov video iz zatvora bez kape gde se potpuno ističu njegovi sedi pramenovi, dok se zaustavlja kako bi razgovarao s drugim zatvorenicima u hodniku. Razgovor se čini poprilično prijatnim dok Didi ima osmeh na licu.

EXCLUSIVE 🚨 New video shows Diddy wrapping up his work for the evening on Friday at Fort Dix's media library located in the chapel, where he helps gives movies and religious materials to inmates. pic.twitter.com/wPZ53f15Co — TMZ (@TMZ) 23. новембар 2025.



Nakon objavljenih nekoliko fotografija iz zatvora, ovo je prvi video otkako je muzičar iza rešetaka. Podsetimo, Kombs je uhapšen u septembru 2024. godine, te su ga teretili za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krivična dela vezana za prostituciju. Njegovo suđenje je započelo u maju 2025. godine, a dva meseca kasnije proglašen je krivim za prevoz u svrhu prostitucije, dok je bio oslobođen svih težih optužbi. U oktobru mu je izrečena presuda - četiri godine i dva meseca zatvora. Uz to, mora da plati i 500.000 dolara kazne i da učestvuje u programima za mentalno zdravlje i probleme sa zavisnošću.

Kasnije se pisalo kako mu je zatvorska kazna produžena za još jedan mesec zato što je reper navodno prekršio više zatvorskih pravila. Kako je ranije pisao TMZ, Kombs je imao "problema sa zatvorskim službenicima" zbog konzumiranja "domaćeg alkohola" napravljenog od fermentisanog šećera, Fante i jabuka. Kasnije su drugi mediji preneli da je Kombs uhvaćen tokom navodnog učestvovanja u telefonskom pozivu s trima osobama. Navodno se razgovor dogodio 3. novembra, četiri dana pre nego što su repera prebacili u zatvor u Nju Džerziju.

Autor: D.Bošković