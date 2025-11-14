Paf Dedi ostaje iza rešetaka duže nego što je mislio: Prekršio je niz zatvorskih pravila, evo kad će na slobodu

Ozloglašeni reper Šon Didi Kombs, poznatiji kao Paf Dedi, u zatvoru će ostati duže nego što je očekivao. Trebalo je da muzičar prvobitno završi izdržavanje kazne u Fort Dix Federal Correctional Instituteu u Nju Džerziju 8. maja 2028. godine.

Međutim, njegovo puštanje na slobodu odloženo je na 4. jun 2028. godine, kako prenosi Page Six. Razlog iza promene datuma je nepoznat, ali je reper navodno prekršio više zatvorskih pravila.

Kako je ranije izvestio TMZ, Kombs je imao "problema sa zatvorskim službenicima" zbog konzumiranja "domaćeg alkohola" napravljenog od fermentisanog šećera, Fante i jabuka. Kasnije su drugi mediji preneli da je Kombs uhvaćen tokom navodnog učestvovanja u telefonskom pozivu s tri osobe. Navodno se razgovor dogodio 3. novembra, četiri dana pre nego što su repera prebacili u zatvor u Nju Džerziju.

Kombs je tvrdio da nije znao da takvi pozivi nisu dozvoljeni jer mu nije uručen priručnik za prijem i orijentaciju u zatvoru.

Reperov predstavnik je prošle nedelje rekao da je Didi "fokusiran na prilagođavanje, rad na sebi i svakodnevno poboljšanje" otkako je prebačen u drugi zatvor. "Kao i s bilo kojom drugom slavnom osobom u novom okruženju, biće mnogo glasina i preteranih priča o njegovom boravku tamo - od kojih će većina biti neistinita. Molimo ljude da mu daju benefit sumnje i privatnost kako bi mogao da se fokusira na svoj lični razvoj", dodao je on.

Podsetimo, Paf Dedi je uhapšen u septembru 2024. godine i teretili su ga za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krivična dela vezana za prostituciju. Njegovo suđenje je započelo u maju 2025. godine, a dva meseca kasnije proglašen je krivim za prevoz u svrhu prostitucije, dok je bio oslobođen svih težih optužbi. U oktobru mu je izrečena presuda - četiri godine i dva meseca zatvora. Uz to, mora da platiti 500.000 dolara kazne i da učestvuje u programima za mentalno zdravlje i probleme s zavisnošću.

