Didi ni iza rešetaka ne odustaje od poroka: Od ovoga smućkao piće, pa upao u probleme?

Ozloglašeni reper Šon "Didi" Kombs navodno je sebi napravio ozbiljan problem sa nadležnima ustanove Fort Diks, gde služi četvorogodišnju kaznu zbog optužbi povezanih s prostitucijom.

Kako prenosi "TMZ", uhvaćen je da konzumira "domaće alkoholno piće" s pojedinim zatvorenicima oko mesec dana pošto je i u pismu upućenom sudiji Arunu Subramanijanu između ostalog istakao "da je sada prvi put potpuno trezan posle čak 25 godina".

Prema daljim navodima izvora, recept istog "smućkan" je od šećera, Fante i jabuka; kad se to sve pomeša, ostavi se da vri oko dve nedelje, dok ne postane piće u kom je sad navodno i Didi počeo da uživa.

Ova vest našla se u tamošnjoj štampi, inače, u jeku izvesnog razmatranja zvaničnika ovog zatvora sa niskim stepenom obezbeđenja da premeste Didija iz starog bloka u novi. Ipak, više drugih insajdera tvrdi da je ta odluka totalno povučena i da će on ostati tu gde jeste.

Jedan od službenika akonto šuškanja za pomenute medije je kazao da "o pomenutom incidentu nema informacije". Reperov predstavnik, pak, značajno je "ustao" za Šona. Dramu, naime, u potpunosti otpisuje.

- Gospodin Kombs fokusiran je samo na prilagođavanje na novu sredinu, rad na sebi i svakodnevni napredak. Kad god da je kakva poznata ličnost u pitanju, i tokom njegovog boravka iza rešetaka pojavljivaće se razne glasine, preuveličane priče, a većina njih biće potpuno netačne. Molimo javnost za malo poverenja, privatnosti, kako bi se on u miru posvetio svom ličnom rastu i dostojanstvu - rekao je za "Page Six".

Autor: Nikola Žugić