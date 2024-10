Šokantna povezanost Ksenije Pajčin i Paf Dedija: Evo kako je nekada pokojna pevačica govorila o uhapšenom reperu (VIDEO)

Pokojna srpska pop pevačica Ksenija Pajčin, u jednom davnom intervjuu otkrila je da ju je sada ozloglašeni i uhapšeni muzički mogul Šon Didi Kombs zvao na čuvene žurke.

Na društvenim mrežama isplivao je snimak na kom Ksenija Pajčin govori o ovim pozivima i otkriva razloge zbog kojih nije nikada otišla na žurke kod poznatog repera, gde su se događale brojne bludne radnje i zločini, prenosi B92.

- Nisam otišla ni na Paf Didijevu žurku, ja to uopšte ne volim, stresira me i kad ne osetim da mi neko ne prija, pa makar to bio i on, ja onda to i ne radim. Nekada će se to ispričati, ali moj drug me je tada pozvao na žurku sa Majom Latinović koja je sada milionerka, i umro je od smeha kad sam mu rekla da ušivam nadogradnju plesačicama i da ne mogu jer sam umorna - rekla je tada Ksenija kroz osmeh.

Podsetimo, reper Pi Didi (Šon Didi Kombs) uhapšen je prošlog meseca u Njujorku zbog optužbi za reketiranje, trgovinu ljudima i prostituciju. Dva puta je tražio da se brani sa slobode i nudio kauciju od 50 miliona dolara, i oba puta je odbijen, a za to vreme tužbe protiv njega samo pristižu.

