Matora obećala Dragani krov nad glavom u slučaju da je se porodica ODREKNE, poslala im šokantnu poruku: Volela bih da... (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Draganom Stojančević o čestitkama koje je dobila od porodice, a tenzija u kući se podigla, jer su takmičari dobacivali zbog Draganine odluke da ostane sa Matorom.

- Klošaru, j*bem te u usta. Mrš, loš roditelju! J*bem ti mamu - urlala je Matora.

- J*bem te u usta da te j*bem. Vrati ketering što si uzela - vikao je Munja.

- Mene Mića svakog dana savetuje kao otac, uvek me je lepo i iskreno savetovao. Nisam rekla da me loše savetuje, ali danas sam čula da nemam blama i srama. Mene je to uvredilo - govorila je Dragana.

- J*beš se u krevetu, nemaš svet da imaš nekog kod kuće. Neka se odrekne Matore i plače za njom, a ne roditelja. Pokaži dostojanstvo malo, ali moj k*rac će - dodao je Mića.

- Da li će roditelji da je dočekaju? - pitala je Ivana.

- Ona potiče iz zdrave porodice, njene dve sestre imaju šestoro dece. To je bogatstvo Srbije, deca su bogatstvo, a ne ljubavi i "ovo mi je devojka" - nastavio je Mića.

- Treba da me vešaju za primer - poručila je Matora.

- Matora, Dragana je odabrala tebe. Da li ćeš da je primiš u stan ako je ne prime? - pitala je voditeljka.

- Naravno. Mislim da treba da ide prvo kući i ne mislim da će da je se odreknu, iako su joj stigle ovakve čestitke. Ja razmišljam svojim mozgom, imam svoja osećanja i komentari ne mogu da utiču na mene. Želim Dragana da donese svoju odluku, šta god bude tražila ja ću da ispoštujem - rekla je Matora.

- Da li si ponosna na nju što je odabrala tebe? - upitala je Ivana Šopić.

- Kakvu god da je odluku donela, nismo pričale i sve se spontano večeras desilo. Pričale smo o čestitki i ja da imam ovaku situaciju poslala bih znak pažnje i rekla sam joj da čestitku ne očekuje ili da očekuje najgoru. Nisam srećna zbog ove situacije, koliko god da smo zaljubljene. Nisam srećna, situacija je neprijatna. Osećala sam se loše, ceo dan osećam njenu nervozu i tugu. Ona nije ravnodušna prema roditeljima, koliko god da ovde izgleda da bira vezu. Noramalno da voli svoju porodicu, razumem je što sam srećna. Ja vidim koliko je ona mene zavolela i koliko je zaljubljena u mene. Bile smo obazrive, izmicale smo se, ni za ruku nismo htele da se uhvatimo - nastavila je Tomićeva.

- Matora, da li imaš nešto da im poručiš? - upitala je Ivana Šopić.

- Razumem sve što su napisali, ne bih da se mešam. Volela bih da Dragana ode kući i objasni im sve. Ja sam krila od mojih roditelja, imala sam ovde poziv sa majkom i žena je bila frapirana. Moj otac nije i dalje za to, ali su im bitne druge vrednosti. Dragana je vredna i poštena, nikome nje nanela zlo. Ja bih volela da mi daju priliku da me upoznau kao čoveka. Sad je najbitnije da ona bude dobro, da ne bude tužna i biću joj tu rame za plakanje - govorila je Matora.

- Kako si shvatila rečenicu da je sve zabluda i da će shvatiti kad izađe? - pitala je voditeljka.

- Mislim da misle da se istripovala zbog prostora - odgovorila je Matora.

