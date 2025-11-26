ŽELJKO MITROVIĆ NAJAVIO SPEKTAKL! Od sledećeg ponedeljka TV PINK bogatiji za NOVU domaću seriju koju ćete OBOŽAVATI!

Ljubav, novac, laži, izdaja, borba za moć – i ništa nije onako kako izgleda!

U ponedeljak, 1.decembra na TV PINK, stiže nova domaća hit serija "Nasledstvo" koja je uzbudljivi spoj drame, trilera,romanse, komedije i misterije. “Nasledstvo” istražuje dubine ljudske pohlepe, snagu ljubavi, cenu istine i granice do kojih smo spremni da idemo kada se sudbine sudare.

Vlasnik ružičaste imperije, Željko Mitrović, povodom toga imao je novu Instagram objavu, kroz koju je publici predstavio i trejler za seriju "Nasledstvo".

"Serija NASLEDSTVO, od ponedeljka svakog radnog dana od 22h, samo na televiziji Pink!" - napisao je Željko.

Dve žene koje se nikada u životu nisu srele otrovane su istim otrovom, istog dana. Jedna je devedesetogodišnja vlasnica predratnog Hotela Pariz u kom je vreme stalo, a druga je sekretarica tajkuna koji pokušava da se domogne hotela u centru grada, kako bi na njegovom mestu izgradio najveći tržni centar naBalkanu. Ko je ubica dve žene, a ko naslednik hotela i celokupne imovine ubijene vlasnice? U mnogobrojnim obrtima, u vrtlogu ljubavi i novca,odanosti i izdaje, iskrenosti i podlosti, sveta siromašnih i sveta bogatih, poštenja i lopovluka, časti i pohlepe, skromnosti i snobizma, sukobageneracija, porodičnih lomova i društvenih previranja - lome se i sudbinečak i onih koji u tome nisu želeli da učestvuju.

Glavne uloge tumače: Milica Milša, Danica Ristovski, Ljiljana Stjepanović, Bane Zeremski, Dubravko Jovanović, Danina Jeftić, Aleksandra Belmazović, Tijana Milovanov, Biljana Zaverla, Nebojša Savić, Mirka Vasiljević, Marko Jovičić, i Đorđe David. Scenario potpisuje Žarko Jokanović, a režiju Predrag Marković i Anja Ružica Tadić.

Serija “Nasledstvo” na najgledanijoj domaćoj televiziji donosi likove koje ćete obožavati, zaplete koji vas neće puštati i emocije koje se pamte.

Željko Mitrović uveren je da će publika zavoleti seriju "Nasledstvo" jer veruje u tim koji stoji iza projekta, originalan koncept i produkcijski nivo koji prevazilazi sve dosadašnje standarde. Spoj snažne glumačke postave, uzbudljive priče i vrhunskog vizuelnog identiteta garantuje da će publika od prvih minuta biti potpuno uvučena u ovu uzbudljivu priču.

Domaća serija “Nasledstvo” - od 1. decembra, svakog radnog dana u 22h. Samo na TV PINK!

Autor: S.Paunović