Mrzeli se i jedno drugom podmetali nogu: Šok tvrdnje o problemima bračnog para Bekam!

Ništa nije onako kako izgleda!

Dejvid i Viktorija Bekam živeli su odvojeno dok je njihov brak bio u velikoj krizi. Eksplozivna nova knjiga Toma Bauera "Kuća Bekam" bacila je pogled na bračne probleme Dejvida i Viktorije.

Par je navodno bio toliko otuđen i toliko su se mrzeli da uopšte nisu razgovarali i umesto toga samo održavali "distancirani poslovni odnos".Neprijateljstvo para bilo je toliko loše pre osam godina da je svaki od njihovih publicista "plasirao negativne priče" o drugom, tvrdi autor Tom Bauer.U neverovatnom preokretu, Bekam je čak navodno optužio svoju suprugu i njenog publicistu da "vode medijski rat" protiv njega. Ali par je na kraju ostao zajedno i rešio svoje probleme, baš kao što su to činili i nakon što je njihov brak prvi put potresla tvrdnja Rebeke Lus o aferi sa fudbalerom.

"Iako Bekamovi nisu mogli da sakriju da vode odvojene živote, držali su se zajedno da bi podržali svoj brend", tvrdi Bauer.

Bauerova knjiga "The House of Beckham" daje potpuno drugačiju sliku od one iz Netfliks dokumentarnog filma, čija je izvršna produkcija zapravo ona Bekamova. Dok je par aludirao na probleme u braku nakon Rebekinih navoda, noviji problemi su ignorisani.Ozbiljne pukotine u braku počele su da se otvaraju 2016. godine kada je par sve više vremena provodio odvojeno, Dejvid u Majamiju, a Viktorija u Londonu.

Bauer piše: "Tokom Londonske nedelje mode te godine, zamolila je Bekama da se vrati u London na večeru u njenoj radnji u Dover Stritu. Do kraja proslave mora da je poželela da je ostao u Americi. Mrzovoljno je sedeo zureći u njene goste. Neki su šaputali da su njih dvoje ranije baš gadno posvađali." Kasnije te večeri Bekam je viđen na Hitrou kako na kasnom letu za Njujork.

Dve godine kasnije, tvrdi se da se situacija nije poboljšala i da se u mnogim slučajevima pogoršala. Do ove faze, Bauer tvrdi da su i Poš i Beks bili predmet negativnih brifinga - od strane publicista njihove druge polovine."Odražavajući ogorčenost koja je vladala između Bekamovih, dvoje publicista su počeli da se takmiče, radije nego da sarađuju na promovisanju sopstvenih klijenata", tvrdi se u knjizi.

"Obojica su svojim omiljenim tabloidnim novinarima davali negativne priče o drugoj strani. Jedna takva podmetnuta priča uključivala je "neobičnu razmenu koja se dogodila tokom letnjih praznika Bekamovih" u kojoj je Viktorija navodno rekla svojoj deci: "Tata nije varalica"."Čitajući novine, Bekam je pobesneo i rekao da Viktorija i njen publicista vode medijski rat protiv njega", navodi se u knjizi.

Autor: Milica Krasić