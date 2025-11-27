PROŠLA KROZ PAKAO! Dajanina privatna pisma šokirala svet: Isplivale MRAČNE TAJNE kraljevske porodice

Serija pisama princeze Dajane u kojima je pisala o svom žaljenju zbog razvoda i niskim udarcima kraljevske porodice ponuđena je na prodaju 2023. godine.

Pokojna princeza Dajana imala je samo 36 godina kada je 31. avgusta 1997. tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Malo je poznato da je tokom života napisala niz ličnih pisama u kojima je priznala da nikada ne bi pristala na razvod od princa Čarlsa da je znala kroz kakve će teškoće morati da prođe.

Šokantna pisma princeze Dajane

Početkom 2023. godine na aukciji se pojavila zbirka njenih pisama u kojima je iskreno govorila o žaljenju zbog razvoda i o bolnim udarcima koje joj je, prema njenim rečima, zadavala kraljevska porodica. Na prodaju je ponuđeno ukupno 32 pisma i razglednice koje je princeza tokom 1995. i 1996. slala svojim prijateljima, Sjuzi i Tareku Kasemu, piše BBC.

Par se odlučio da pisma proda, objašnjavajući da je „ogromna odgovornost“ čuvati tako lične uspomene te da ne žele taj teret da prenesu na svoju decu. Najintimnija i najpoverljivija pisma ipak su zadržali za sebe, dok su ostala stavili na aukciju, a novac od prodaje namenili humanitarnim organizacijama.

„Izuzetno mi je teško, pritisak stiže sa svih strana. Ponekad jedva uspevam da ostanem pribrana, a danas sam potpuno slomljena i samo želim da se ovaj razvod što pre okonča, jer bi njegova cena mogla biti strašna“, napisala je Dajana u jednom od pisama, nakon što je zbog ogromne napetosti otkazala odlazak u operu.

Koliko joj je zaista bilo teško govori i činjenica da se njen inače elegantan, uredan rukopis prema kraju pisma vidi­ljivo izobličava. U maju 1996. poverila se prijateljici da veruje kako su telefoni u Kensingtonskoj palati prisluškivani.

„Pošto nemam mobilni telefon, veoma mi je teško da o privatnim stvarima razgovaram telefonom, jer se moji razgovori, čini mi se, neprekidno snimaju i prosleđuju. Da sam pre godinu dana znala kroz kakvo ću iskustvo proći zbog ovog razvoda, nikada ne bih pristala na njega. Užasno je i bolno“, napisala je princeza.

Autor: Iva Besarabić