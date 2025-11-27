MISTERIJA, AMBICIJA I BORBA ZA NASLEDSTVO! Vesna Paštrović i Marko Marković o novoj domaćoj hit seriji ‘Nasledstvo’!

Novi Pinkov TV spektakl uvodi gledaoce u svet u kom niko nije kakvim se čini.

Nova domaća hit serija „Nasledstvo“ od 1. decembra u 22h premijerno će se prikazati na TV PINK. Priča počinje kada su dve žene, koje se nikada u životu nisu srele, otrovane istim otrovom, istog dana. Jedna je devedesetogodišnja vlasnica predratnog Hotela Pariz, a druga je sekretarica.

Glumci serije „Nasledstvo“ Vesna Paštrović i Marko Marković govorili su o seriji.

„Mnoge stvari ne smemo da otkrijemo, jer baš ta misterija je jedan od najvećih razloga zašto bi seriju trebalo pogledati. Nismo dobili ceo scenario i čak nama glumcima mnoge stvari su zapravo nepoznate. Pratimo lagano naše likove i živimo u trenutku kada snimamo. Što se samog nasledstva tiče – ogroman je novac u pitanju. U predivnom hotelu „Pariz“ sve počinje i u njemu se sve najveće intrige dešavaju. Hotel je fiktivan, ali lako može se smestiti u neki od hotela u centru Beograda. “ – rekao je Marko Marković.

„Set serije „Nasledstvo“ izgleda fantastično. Bukvalno sagrađena su dva mala grada. Naša serija je nesvakidašnja i u Srbiji ne možete da pogledate nešto poput nje. Puna je obrta i kako čitam tekst često ne očekujem određene stvari da će se dogoditi. “ – rekla je Vesna Paštrović.

„Snimajući dan traje 12 sati, a epizoda bi trebala da traje 50 minuta. Posle tridesete epizode kreće još veće ludilo. Tamo negde oko pedesete epizode su potpuno neverovatna dešavanja. I ekipa glumaca je velika, sa velikim i talentovanim glumcima.“ – dodao je Marko.

„Serija je rađena sa velikom ljubavlju i kroz nju smo se još više povezali i sprijateljili i mislim da je jako važna ta dobra energija koja će se sigurno osetiti u seriji.“ – poentirala je Vesna.

Glavne uloge u seriji “Nasledstvo” tumače: Milica Milša, Danica Ristovski, Ljiljana Stjepanović, BaneZeremski, Vesna Paštrović, Marko Marković, Dubravko Jovanović, Danina Jeftić, Aleksandra Belmazović, Tijana Milovanov, Biljana Zaverla, Nebojša Savić, Mirka Vasiljević, Marko Jovičić, i Đorđe David. Scenario potpisuje Žarko Jokanović, a režiju Predrag Marković i Anja Ružica Tadić.

Misteriozna i vizuelno raskošna serija „Nasledstvo“ počinje od 1. decembra u 22h, na TV PINK, a sa njom i potraga za istinom, moći i skrivenim vezama. Ne propustite početak najuzbudljivije domaće sage ove sezone.

Autor: S.Paunović