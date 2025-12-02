Nova samostalna izložba 'U prolazu oblaka' Milice Radović

U Galeriji Nikola Radošević u Beogradu 3. decembra biće otvorena nova samostalna izložba akademske slikarke Milice Radović pod nazivom "U prolazu oblaka".

Publika će do 18. decembra moći da vidi njen najnoviji ciklus radova u kojem autorka kroz vibrantne pejzaže istražuje vezu između čoveka i prirode, emotivne impulse i prolaznost trenutka.

Izložba je podeljena na dva segmenta. Prvi čine kompozicije polja u zelenim i žutim tonovima koje stvaraju snažan osećaj kretanja i fluidnosti. Drugi segment posvećen je nebu i oblakima, predstavljenim kroz mekše i vazdušaste forme koje umetnica vidi kao metaforu unutrašnjeg stanja, slobode i lične emocije. U oba ciklusa jasno se prepoznaje Milicin gestualni pristup, izražen potez i bogata materija.

Radović slika intuitivno. Ne služi se kroki pripremama već gradi pejzaž iz impulsa, boje i trenutne atmosfere. Iako na slikama nema ljudskih figura, svaki prizor nosi snažno uporište u čoveku i njegovoj potrebi za mirom i povratkom prirodi. Likovna kritičarka Maja Živanović ističe da sa ovih radova izbija vitalnost i vedrina, kao i da umetnica pejzaž tretira kao prostor unutrašnjeg istraživanja između zemlje i neba, pojavnog i duhovnog.

U svom artist statementu Radović naglašava da pejzaž vidi kao put povratka prirodnom ritmu i jednostavnosti života. Njen cilj je da slika postane mesto kratkog predaha za savremenog čoveka koji živi pod stalnim pritiskom svakodnevice.

Svečano otvaranje izložbe zakazano je za 3. decembar u 19 sati u Galeriji Nikola Radošević u Uskočkoj 5. Izložba traje do 18. decembra.