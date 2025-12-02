AKTUELNO

Nova samostalna izložba 'U prolazu oblaka' Milice Radović

Foto: Ustpljene fotogrfije/Miroslav Petrović

U Galeriji Nikola Radošević u Beogradu 3. decembra biće otvorena nova samostalna izložba akademske slikarke Milice Radović pod nazivom "U prolazu oblaka".

Publika će do 18. decembra moći da vidi njen najnoviji ciklus radova u kojem autorka kroz vibrantne pejzaže istražuje vezu između čoveka i prirode, emotivne impulse i prolaznost trenutka.

Izložba je podeljena na dva segmenta. Prvi čine kompozicije polja u zelenim i žutim tonovima koje stvaraju snažan osećaj kretanja i fluidnosti. Drugi segment posvećen je nebu i oblakima, predstavljenim kroz mekše i vazdušaste forme koje umetnica vidi kao metaforu unutrašnjeg stanja, slobode i lične emocije. U oba ciklusa jasno se prepoznaje Milicin gestualni pristup, izražen potez i bogata materija.

Foto: Najava Izložbe Milice Radović

Radović slika intuitivno. Ne služi se kroki pripremama već gradi pejzaž iz impulsa, boje i trenutne atmosfere. Iako na slikama nema ljudskih figura, svaki prizor nosi snažno uporište u čoveku i njegovoj potrebi za mirom i povratkom prirodi. Likovna kritičarka Maja Živanović ističe da sa ovih radova izbija vitalnost i vedrina, kao i da umetnica pejzaž tretira kao prostor unutrašnjeg istraživanja između zemlje i neba, pojavnog i duhovnog.

Foto: Ustpljene fotogrfije/Miroslav Petrović

U svom artist statementu Radović naglašava da pejzaž vidi kao put povratka prirodnom ritmu i jednostavnosti života. Njen cilj je da slika postane mesto kratkog predaha za savremenog čoveka koji živi pod stalnim pritiskom svakodnevice.

Svečano otvaranje izložbe zakazano je za 3. decembar u 19 sati u Galeriji Nikola Radošević u Uskočkoj 5. Izložba traje do 18. decembra.

BIOGRAFIJA UMETNICE

Milica Radović, akademska slikarka, rođena je 1989. godine u Kragujevcu. Osnovne i master studije završila je na Filološko‑umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na odseku za zidno slikarstvo, u klasi profesora Gorana Rakića, 2013. godine, stekavši zvanje master primenjeni umetnik. Izlagala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. Do sada je realizovala 12 samostalnih i 30 grupnih izložbi u zemlji i regionu. Njeni radovi nalaze se u privatnim kolekcijama širom Evrope i SAD‑a. Član je ULUS‑a od 2015. godine, a status samostalnog umetnika iz oblasti slikarstva stekla je 2016. godine. Živi i radi u Beogradu.

