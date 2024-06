U GALERIJI X VITAMIN OTVORENA IZLOŽBA AUSTRIJSKOG UMETNIKA MARKUSA HUMERA: Patke se ne smrzavaju na ledu

Izložba austrijskog umetnika Markusa Humera, pod nazivom Patke se ne smrzavaju na ledu (Ducks Do not Freeze on Ice) otvorena je u galeriji X Vitamin u prisustvu umetnika. Izložbu, koja će trajati do 31. jula, otvorio je Amadeus Faltajner, direktor Austrijskog kulturnog foruma.

Crteži i sike su inspirisani umetnikovim boravkom na rezidenciji Umetnost Priroda/PrirodaUmetnost u Vrtu Glenkin, sedištu Krespo fondacije na dalekom zapadu okruga Kork u Irskoj. Jedinstveni ekosistem ovog područja čine brojni kriptogrami– biljke koje se razmožavaju putem spora, kao što su lišajevi, mahovine, paprati, morske alge, gljive, virusi, bakterije… Ovi najraniji oblici života na našoj planeti su jedini životni oblici koji do danas nisu napustili evolucioni proces prkoseći bilo kakvoj klimatskoj promeni. Kriptogrami predstavljaju šifrovane poruke koje zahtevaju dešifrovanje, a proces evolucije mikroorganizama može se posmatrati kao prirodni oblik dešifrovanja genetskih informacija. Mikroorganizmi, poput bakterija i virusa, evoluiraju kroz mutacije i selekciju, što je analogno procesu rešavanja kriptograma gde se traže rešenja kroz pokušaje i greške. Evolucija je poput algoritma koji optimizuje genetske informacije za preživljavanje, dok kriptoanaliza koristi algoritme za otkrivanje skrivenih poruka.

Naziv izložbe podvlači činjenicu da postoje vrste sa savršenijim urođenim mehanizmima opstanka od onih koje poseduje ljudska vrsta. Ovo razmišljanje se može dovesti u vezu sa osporavanjem dominantne uloge koju čoveka ima u oblikovanju planete. Novo holističko shvatanje sveta koje podrazumeva međuzavisnost svih ekosistema je od suštinskog značaja za očuvanje planete, jedinog životnog prostora koji imamo na raspolaganju i koje smo dužni da delimo sa drugima.

“Napredne tehnologije poput veštačke inteligencije omogućavaju analizu i razbijanje složenih šifri. Algoritmi analiziraju velike količine podataka kako bi prepoznali obrasce u šifrovanim porukama i selektuju najverovatnija rešenja na osnovu prethodnih iskustava i obrazaca. U evoluciji, prirodna selekcija favorizuje mikroorganizme sa korisnim mutacijama. Kriptogrami su neka vrsta osnovnog okruženja na našoj planeti iz kojeg uvek može nastati novi, drugačiji život. Duhoviti naslovi radova doprinose kvalitativnom doživljaju slika, dok naziv izložbe podvlači činjenicu da postoje vrste sa savršenijim urođenim mehinizmima opstanka od onih koje poseduje ljudska vrsta. Ovo razmišljanje se može dovesti u vezu sa osporavanjem dominantne uloge koju čoveka ima u oblikovanju planete. Antropocentrično sagledavanje sveta se razvojem tehnologija paradoksalno menja se ka holističkom prepoznajući međuzavisnost svih ekosistema. Algoritmi i veštačka inteligencija optimizuju proizvodne procese i potrošnju resursa. Ova transformacija je od suštinskog značaja za postizanje održive budućnosti i očuvanje planete, jedinog životnog prostora koji imamo na raspolaganju i koje smo dužni da delimo sa drugima” – kaže Ksenija Marinković, kustoskinja I vlasnica galerije X Vitamin.

U svojoj višegodišnjoj umetničkoj praksi Humer istražuje osobenosti percepcije umetničke stvarnosti kroz dinamičnu razmenu iskustava u proširenim i tradicionalnim medijima. Humer radi kako u medijima slike i crteža, tako i u interaktivnim ambijentalnim instalacijama i kompjuterskoj animaciji, usredsređujući se na sam proces više nego na reprezentaciju realnosti koja u oba slučaja proizilazi iz veštačke stvarnosti – umetničke vizije ili kompjuterski generisane slike.

Humerova dela nalaze se u brojnim javnim kolekcijama, a samo u Beču to su: Albertina, MUMOK, Museum Stadt Linz, Belvedere, T-Mobile Austria Collection, u Nemačkoj Daimler Art Collection, Deutsche Bank Collection, i mnoge druge.

Izložba je realizovana uz podršku Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu i trajaće sve do 31. jula 2024. godine u X Vitamin galeriji. (Resavska 19, Beograd).



O umetniku:

Markus Huemer je rođen u Lincu 1968. godine, gde je studirao slikarstvo. Nakon toga je pohađao Kunstakademie Dusseldorf i imenovan je za saradnika na Akademiji medijske umetnosti u Kelnu. Pored toga, studirao je istoriju umetnosti, filozofiju i latinsku filologiju. Nakon predavača na Gete univerzitetu u Frankfrutu, postao je profesor na Akademiji lepih umetnosti u Pragu. Izlagao je u brojnim međunarodno priznatim insitucijama i galerijama. Živi i radi u Berlinu.

Autor: Dubravka Bošković