U galeriji sanjaj otvorena dugoočekivana izložba sarajevskih umetnika U potrazi za čovjekom

U organizaciji galerije Sanjaj i Ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji otvorena je dugoočekivana izložba „U potrazi za čovjekom“ na kojoj posetioci mogu videti dela dva sjajna mlada sarajevska umetnika Amera Hadžića i Denisa Haračića.

Umetnici su po prvi put javno izložili 22 slike koje su nastale tokom prošle i ove godine.

Galerija Sanjaj je bila mala da primi sve posetioce koji su želeli prvi da vide izložbu. Umetnike i sve prisutne su pozdravili Nj.E. g-din Aleksandar Vranješ i Sanja Bjelanović Janković, vlasnica galerije Sanjaj.

“Iako su, na prvi pogled, radovi Amera Hadžića i Denisa Haračića prilično različiti, spaja ih jedna veoma čvrsta nit. Nedostatak čoveka! Otuda, osnovni motiv svih predstavljenih dela jeste potraga za njim. Upravo se taj nedostatak čoveka i ljudskog faktora poetično provlači kroz dela oba umetnika”, navodi se u predgovoru kataloga.

U Hadžićevim radovima čovek je fizički odsutan, a umetnik na slikama predstavlja problematiku 21. veka oslanjajući se na nostalgični jezik popularne kulture. Na platnima su ispisane poruke koje aludiraju na sarkastične iskaze globalnih tendencija kapitalističkog društva.

S druge strane Denis Haračić na svojim platnima prikazuje portrete koji prikazuju deo ljudskog faktora koji često ostaje neizrečen. “Shodno tome, potraga za čovjekom kod Haračića počinje u potrazi za identifikacijom društvene patologije te dijagnosticiranjem ključnih problema s kojim se kolektivno susrećemo u našem vremenu.” ističe se u katalogu.

Amer Hadžić i Denis Haračić su mladi umetnici koji su svoje akademsko zvanje stekli na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu, gde su i nastavili rad. Svoje radove su izlagali na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, kao i na bijenalima i trijenalima likovne umetnosti u BiH i na regionalnoj i međunarodnoj sceni.

Amer Hadžić je osnovao Udruženje za promociju kulture i umetnosti „ArkA“ 2011. godine, a od 2021. godine postaje i njihov direktor. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja za svoj umetnički rad od kojih se posebno ističe nagrada Collegium Artisticum za grafiku - dodeljena kao najviše priznanje za delovanje iz oblasti grafike od strane Udruženja likovnih umetnika Bosne i Hercegovine.

Dela Denisa Haračića se nalaze u nekoliko internacionalnih kolekcija od kojih se posebno ističe Museum of Now u Berlinu. Dobitnik je nekoliko priznanja i nagrada od kojih je najznačajnija nagrada Collegium Artisticum za grafiku, koju dodeljuje Udruženje likovnih umetnika Bosne i Hercegovine u januaru 2021. godine. Zaposlen je na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu.

Izložba će biti otvorena do 12. jula, a radno vreme galerije Sanjaj koja se nalazi u Dositejevoj 11 je radnim danima od 12 do 20h, a subotom od 11 do 15 časova.

Autor: Predrag Jeremić