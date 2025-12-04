ŽARKO JOKANOVIĆ EKSKLUZIVNO OTKRIVA: Ovo su razlozi zašto će publika OBOŽAVATI seriju ‘Nasledstvo’!

Autor hit serije - o ljubavi, pohlepi i dramatičnim sudbinama koje će osvojiti publiku.

Domaću hit seriju “Nasledstvo” publika ima priliku da pogleda svakog radnog dana od 22h na TV PINK. Scenario je delo Žarka Jokanovića, a on je o novoj hit-seriji rekao:

- Kada biste morali da opišete seriju “Nasledstvo” jednom rečenicom - šta je za vas njena srž i najdublja poruka?﻿Porodica, ljubav i pravo prijateljstvo, jači su od svih sila koje pokreću novac iinteresi.

- Da li ste tokom pisanja imali neki konkretan vizuelni ili emotivni doživljaj tog prostora koji vas je vodio?﻿Hotel u kojem je vreme stalo je metafora onoga što smo nasledili od naših predaka. Odraz je drugog vremena, koje je cenilo druge vrednosti. Hotel Pariz je utočište naših sećanja na vreme pristojnosti, ljubaznosti, humanosti, ljubavi i dobrote. Taj hotel je, zapravo, naše srce, u kome smo sve to zaključali i gde ljubomorno čuvamo sećanja na tu lepu i bajkovitu bezbrižnost.

- U seriji se smenjuju generacije, karakteri, stilovi života… Šta vas je najviše inspirisalo u kreiranju tolikog broja različitih likova, i koji vam je bio najzabavniji ili najemotivniji za pisanje?﻿Moja inspiracija su ljudi i njihovi karakteri, koji se sukobljavaju sa grubomstvarnošću koja im menja živote. I koja ih lomi ili ih čini jačima. Volim svakilik koji pišem i svaki mi je podjednako inspirativan. Siguran sam i da će sveto biti jako uzbudljivo i zabavno i našim gledaocima.

- Sarađujete godinama sa Milicom Milšom, a ona i ovde tumači jednu od ključnih uloga. Kako izgleda taj kreativni odnos kod kuće? Da li vam Milica nekada otvori nove perspektive za lik, scenu ili emociju koju niste videli dok ste pisali?﻿Milica se ne meša u moj posao. Naravno da pričamo o svemu, a njena jedina privilegija je to što prva pročita tekst. I na kraju svake epizode koju pročita kada je napišem, obavezno kaže: "Odmah piši dalje, ne mogu da izdržim da vidim štaće se sada desiti.

- Šta vas najviše raduje kada pomislite na reakciju publike? Da li postoji neki trenutak, scena ili lik za koji jedva čekate da gledaoci otkriju?

﻿Jedva čekam da otkriju sve likove i da uđu u priču koja će ih inspirisati da pogađaju šta će se dalje dešavati. Jer ovo je jedan lepi spoj drame, trilera imisterije, sa puno ljubavnih priča i najrazličitijih emocija, ali i smeha koji je uvek dobrodošao.

Autor: S.Paunović