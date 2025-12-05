Pred svima ju je opomenuo: Kamere snimile šta je princ Vilijam uradio Kejt Midlton! Da li je u pravu?

Kejt Midlton je u javnosti poznata kao topla i prijateljska osoba, koja ima lepu reč za svakoga i nikada ne izbegava druženje sa ljudima. Međutim, princ Vilijam ponekad više voli da se ceremonijalne dužnosti obavljaju brzo i efikasno, bez predugog zadržavanja.

Tokom državne posete nemačke delegacije Velikoj Britaniji u zamku Vindzor, dok su obilazili Kraljevsku kolekciju, princ Vilijam je suptilno gurnuo Kejt, jasno dajući do znanja da je vreme da ubrzaju svoju turneju.

Kejt i Vilijam su se pridružili kralju Čarlsu i kraljici Kamili, vojvodi i vojvotkinji od Edinburga i vojvotkinji od Glostera u Zelenoj salonu, gde su ugostili nemačkog predsednika Franka-Valtera Štajnmajera i njegovu suprugu Elke Budenbender.

Kejt je za tu priliku blistala u elegantnoj Barberi haljini, a dok su ona i Vilijam pregledali pet stolova sa nemačkim artefaktima, ljubazno je ćaskala sa svima prisutnima.

U jednom trenutku, kada je primetio da vojvoda od Edinburga prilazi stolu, Vilijam je nežno stavio ruku na Kejtina leđa i zahvalio kustosu, diskretno signalizirajući da je vreme da krene dalje.

Kejt je ranije priznala da ponekad provodi previše vremena razgovarajući sa ljudima koje upoznaje. U dokumentarcu iz 2016. godine „Kraljica u devedesetim“, rekla je:

„Mislim da postoji prava umetnost u tome kako se krećete među ljudima. Svi u porodici me zadirkuju što previše pričam, tako da očigledno još uvek imam mnogo da naučim.“

Prošlog Božića, Kejt se našla odvojena od porodice kada je ostala da razgovara sa gomilom meštana ispred crkve u Sandringemu, šaljivo dodajući:

„Mislim da sam izgubila porodicu.“

Autor: Nikola Žugić