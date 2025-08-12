AKTUELNO

Showbiz

Nova objava kraljevske porodice zabrinula javnost: Svi u strahu zbog Kejt Midlton

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Rebecca Naden ||

Kejt Midlton i princ Vilijam neće se pridružiti kralju Čarlsu i kraljici Kamili na sledećoj javnoj dužnosti, obeležavanju 80. godišnjice od pobede nad Japanom.

Kraljevska porodica potvrdila je da će stariji članovi monarhije prisustvovati proslavi 15. avgusta, ali među njima neće biti Kejt i Vilijam. Naime, ovog petka obeležiće se kraj Drugog svetskog rata širom sveta.

Kralj Čarls će ujutro uputiti audio poruku kako bi obeležio ovaj istorijski datum. Potom će monarh i kraljica Kamila prisustvovati komemoraciji u Nacionalnom memorijalnom arboretumu. Nakon nacionalne službe, koju organizuje Kraljevska britanska legija u partnerstvu s vladom, sledi prijem, a kralj i kraljica imaće priliku da se sretnu veteranima Drugog svetskog rata.

Foto: Tanjug AP/Aaron Chown

Ostali visoki članovi kraljevske porodice, uključujući vojvodu i vojvotkinju od Edinburga, takođe će ove nedelje biti zauzeti javnim dužnostima. Međutim, ne očekuje se da će Kejt i Vilijam učestvovati u bilo čemu ove nedelje.

Vojvotkinja od Edinburga sastaće se s veteranom Drugog svetskog rata Džimom Vrenom, koji je služio na ratnom brodu Repulse kada je zarobljen i držan na Sumatri do kraja rata.

Foto: Tanjug AP/Chris Jackson

Na Dan pobede nad ratom, princ Edvard i Sofi prisustvovaće službi u Edinburškom dvorcu, koju organizuje Kraljevska britanska legija Škotske. Potvrđeno je da će vojvoda i vojvotkinja od Glostera prisustvovati službi u katedrali u Norviču. Par će se zatim pridružiti drugoj komemorativnoj službi posvećenoj deci i porodicama ratnih zarobljenika Dalekog istoka u Safoku.

Događaji u pomen na 80. godišnjice Dana pobede nad ratom zaključiće se prijemom za veterane u dvorcu Vindsor kasnije na jesen.

Autor: N.B.

#Kejt Midlton | Kate Middleton

#Kraljevska porodica

#Zdravlje

#objava

POVEZANE VESTI

Showbiz

Decu Kejt Midlton i princa Vilijama zbog BIZARNOG zakona čeka mračan scenario ako im se roditelji razvedu - evo ko bi brinuo o njima

Showbiz

Pojavila se CRNO BELA FOTOGRAFIJA Kejt Midlton: Nikome nije jasno o čemu se radi! Svet u šoku nakon poteza kraljevske porodice

Showbiz

PRINC VILIJAM OTKRIO KAKO JE KEJT MIDLTON! Zbog ovih njegovih reči ZASTAJE KNEDLA u grlu, a evo kako se ona bori sa OPAKOM BOLESTI!

Showbiz

Tajni sastanak Kejt Midlton i kralja Čarlsa o preuzimanju trona? Britanska javnost bruji o dramatičnim dešavanjima na dvoru

Extra

KEJT I VILIJAM USLIKANI POSLE SKANDALA S MONTIRANOM FOTOGRAFIJOM: Princezin položaj pokrenuo NOVE SUMNJE, tek sad su svi ZABRINUTI (FOTO)

Extra

Kejt Midlton i princ Vilijam proslavili 14 godina braka: Objavili romantičnu fotografiju sa mesta gde je sve počelo (FOTO)