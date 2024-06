PRINC VILIJAM OTKRIO KAKO JE KEJT MIDLTON! Zbog ovih njegovih reči ZASTAJE KNEDLA u grlu, a evo kako se ona bori sa OPAKOM BOLESTI!

Princ Vilijam je objavio novosti o zdravlju svoje supruge Kejt Midlton tokom svog pojavljivanja na svečanoj ceremoniji povodom godišnjice od početka operacije "Dan D".

Kraljevski se sastao sa veteranima i predstavnicima javnosti u Aromanšu u Normandiji u Francuskoj, gde se danas (6. juna) obeležava 80. godišnjica komemoracije invazije na Normandiju u Drugom svetskom ratu.

Princ od Velsa susreo se sa veteranima i građanima i pohvalio njihova "izuzetna dela hrabrosti i požrtvovanja". Jedan pojedinac na društvenoj mreži X nazvao je njegov govor kao "kidanje želudca".

Budući kralj preuzeo je svoje prve dužnosti zamenika kralja Čarlsa na mračnom događaju povodom Dana D, nakon što je odlučeno da će ta prilika biti „korak predaleko“ za Njegovo Veličanstvo usred njegovog lečenja od raka.

Vilijam je bio hrabar uprkos dijagnozama raka Kejt i Čarlsa ranije ove godine. Razgovarao je sa veteranima na kanadskoj komemoraciji na plaži Juno i razgovarao sa meštanima u Aromanšu.

Kralj Čarls je podelio novosti o zdravstvenom stanju usred borbe sa rakom, rekavši jednom veteranu Dana D u Normandiji da mu "dobro ide“. Otkako je hrabro rekla svetu o svojoj dijagnozi raka, princeza od Velsa je bila preplavljena porukama podrške dobronamernika - i danas nije bilo drugačije.

Kako vam je supruga?

Dok je razgovarao sa veteranom, princ Vilijam je rekao da bi njegova supruga volela da se pridruži komemoracijama, jer se ona i dalje oporavlja nakon dijagnoze raka.

‘She would’ve loved to be here today’



The Prince of Wales speaking when asked about The Princess of Wales 🤍 pic.twitter.com/JP3J4Jfj5I