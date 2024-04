Princ Vilijam je primećen kako uživa u vremenu provedenom sa sinom Džordžom na utakmici Konferencijske lige Aston Vile sinoć, u svom prvom javnom pojavljivanju od dijagnoze karcinoma Kejt Midlton.

Princ od Velsa viđen je kako aplaudira na tribinama stadiona Vila Park sa svojim najstarijim sinom, princem Džordžom, kada je napadač Oli Votkins postigao gol glavom u 14. minutu, što je dovelo Vilu do rane prednosti nad francuskim timom Lil.

A young girl waving to Prince William at the Villa Park today.👋🏼 pic.twitter.com/6FCfrgTK8G

Vilijam, kao veliki navijač Aston Vile, viđen je kako šapuće nekoliko reči svom nasmejanom sinu, ogrnutom šalom navijača u bojama krvave kestenjaste i plave.Porodica je provela Uskršnje školske praznike u Anmer Holu u Norfolku sa svojim rođacima, dok Kejt prima tretman za neotkrivenu vrstu karcinoma, koji joj je dijagnostifikovan prošlog meseca.

U sredu je princ Vilijam, prvi put od vesti o dijagnozi karcinoma svoje supruge, aktivno koristio društvene mreže, odajući počast engleskoj reprezentativki i napadačici Aston Vile, Rejčel Dejli, nakon što je objavila svoje povlačenje iz reprezentativnog fudbala.

So wonderful to see Their Royal Highnesses #PrinceWilliam and #PrinceGeorge out at Villa this evening ❤️👑 pic.twitter.com/6IoIuHr7PJ