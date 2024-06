Princ Vilijam proslavio rođendan bez Kejt: Dok se princeza bori protiv opake bolesti, evo gde je on proveo veče! Isplivao i snimak (VIDEO)

Princ Vilijam, proslavio je u petak 42. rođendan. Čestitku mu je među prvima uputila supruga Kejt Midlton, a kako se nije pojavljivao u javnosti svi su se zapitali gde je i kako je Vilijam proslavio rođendan.

Ipak, britanski mediji su uhvatili princa na koncertu svetske pop senzacije Tejlor Svift. On je u društvu dece princa Džordža (10), princeze Šarlot (9) i princa Luisa (6).

Tejlor Svift je u petak, 21. juna, započela svoj deo londonske turneje Eras Tour od 8 delova, očaravši svojim nastupom kultni stadion Vembli. Izveštaji stranih medija sugerišu da su na koncertu bili neki članovi kraljevske porodice koji su plesali uz njene zarazne melodije na početku njene turneje.

Kraljevski reporter Roia Nikhah je podelio da je princ Vilijam proslavio svoj 42. rođendan na koncertu.

I am sorry but prince william dancing to shake it off has me wheeeeeezing pic.twitter.com/hDyLxtJIdt