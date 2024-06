Isplivala fotka Princa Vilijama sa ovom muzičkom zvezdom: Proslavio rođendan bez Kejt Midlton i to na njenom koncertu (FOTO)

U petak, Princ Vilijam je proslavio 42. rođendan, a čestitku među prvima mu je uputila Kejt Midlton, njegova supruga, a kako se nije pojavljivao u javnosti svi su se zapitali gde je i kako je Vilijam proslavio rođendan.

Ipak, britanski mediji su uhvatili princa na koncertu svetske pop senzacije Tejlor Svift. On je u društvu dece princa Džordža (10), princeze Šarlot (9) i princa Luisa (6).

Kraljevski reporter Roia Nikhah je podelio da je princ Vilijam proslavio svoj 42. rođendan na koncertu.

I am sorry but prince william dancing to shake it off has me wheeeeeezing pic.twitter.com/hDyLxtJIdt