PRINC VILIJAM KAKVOG DO SADA NISTE VIDELI: Rođendanskim plesom zapalio mreže, SKAČE I PEVA, a komentari pljušte (VIDEO)

Princ Vilijam, proslavio je u petak 42. rođendan na koncertu Tejlor Svift u Londonu. On je rođendan proslavio u društvu dece princa Džordža (10), princeze Šarlot (9) i princa Luisa (6).

Do sada nije bilo zvaničnih fotografija princa sa koncerta ove super senzacije, a na mrežama se pojavio video princa Vilijama.

Princ kakvog do sada niste videli

Snimak iz prepune arene u jednom momentu jasno pokazuje muškarca koji skače na terasi u ritmu muzike i peva pesmu "Shake it Off“. Ovaj video brzo je prikupio brojne komentare, te postao viralan na mrežama.

Shake it off Prince William #princewilliam #erastourtaylorswift #erastour #whiteclawuk

Kraljevski selfi

Nedugo zatim podeljen je i selfi Tejlor Svift i članova kraljevske porodice - princa Vilijama, princeze Šarlot i princa Džordža.

Slika je takođe munjevitom brzinom osvojila srca ljudi širom sveta, a svi su komentarisali kako je vilijam najbolji tata na svetu.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o