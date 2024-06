PRINC VILIJAM DOBIO PREKO DEVET MILIONA EVRA ZA ROĐENDAN: Dok neko od bake dobije vunene čarape, princ Vilijam se vozika OVIM! (FOTO)

Dok bi većina nas bila srećna sa vaučerom ili parom papuča za rođendan, princ Vilijam je navikao na finije stvari u životu.

To uključuje i poklon vredan 8 miliona funti (9.459.400 eura) koji mu je dala njegova baka, pokojna kraljica Elizabeta II, pre 10 godina da obeleži njegovo 32. putovanje oko sunca.Princ od Velsa danas puni 42 godine i proveo ga je sa svojom suprugom, Kejt Midlton i njihovo troje dece.

Povodom ovog posebnog dana, Kejt je podelila sliku Vilijama i njihovog divnog malog trojca na izletu na plaži dok su skakali sa peščane dine. Veseli snimak prikazuje princa Džordža (10), princezu Šarlot (9) i princa Luisa (6) koji se drže za ruke dok skaču. Pored objave, Kejt je napisala dirljivu koja glasi: "Srećan rođendan tata, svi te mnogo volimo!"

