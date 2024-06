Sve je trajalo dok kralj Čarls nije stavio tačku na to: Zbog ove žene je veza Vilijama i Kejt bila na klimavim nogama

Princ Vilijam i njegova ljubav, Kejt Midlton nedavno su proslavili 13 godina braka. Iako žive srećno i skladno, malo ko je upućen u Vilijamov ljubavni život pre nego što je odlučilo da zaprosi Kejt.

U knjizi "Braća i žene: Unutar privatnih života Vilijama, Kejt, Harija i Megan", 2021. godine, Kristofer Andersen pisao je o početku ljubavne priče između princa Vilijama i Kejt Midlton.

Naime, kako je napisao u knjizi, a preneo portal "SheFinds", na početku njihove veze, Villijam i dalje bio veoma blizak sa bivšom devojkom, Džesikom (Džeka) Kreg, što je bio veliki izazov za njih.

Vilijam je upoznao Džesiku još dok je bio tinejdžer, pa se može reći da je ona njegova prva ljubav.

Kejt je, prema Andersenovim rečima, bila veoma ljuta zbog Vilijamovog prijateljstva sa Džesikom, a mnogi mediji su, u to vreme, kao za inat, konstantno povezivali princa sa raznim lepoticama, što je dodatno unosilo nemir u njihovu vezu.

