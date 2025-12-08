UMRO DRAGAN VILIĆ: Književnik preminuo u 70. godini

Književnik Dragan Vilić umro je u nedelju, 7. decembra, u Užicu, u 70. godini.

Tužnu vest saopštilo je Udruženje književnika Republike Srpske (UK RS), čiji je književnik Dragan Vilić bio član.

"Dragan Vilić, rođen 1956. godine u Gacku, Bosna i Hercegovina. Od 1959. godine do 1992. živeo je u Sarajevu. U Sjedinjenim Američkim Državama živeo je od 2002. do 2021. godine, kada se sa suprugom vratio na Balkan i posle pola godine lutanja, nalazi mir u podnožju planine Zlatibor u blizini Užica, gde je do smrti živeo sa suprugom, daleko od dece i unuke, koji su ostali u Americi", javljeno je iz UK RS, uz napomenu da je objavio četiri romana, tri zbirke pripovedaka i pet zbirki poezije, uz još nekoliko knjiga drugih žanrova, među kojima su drame, misli i zapisi.

Bio je, kako je rečeno u saopštenju, i član Udruženja književnika Srbije, Matice srpske, Društva književnika Vojvodine, Književnog kluba "Savez književnika u otadžbini i rasejanju" i Književnog kluba "Skadarlijska boemija".

"Pored objavljenih knjiga, njegovi radovi (poezija, proza, novinarski zapisi, kritike, recenzije) izlazili su u raznim književnim časopisima, novinama, zbirkama...

Pre dolaska u Ameriku bio je dosta aktivan učesnik književnih manifestacija u Republici Srpskoj, BiH, gde je jedno vreme bio osnivač i sekretar Prosvete u Istočnom Sarajevu (Tadašnjem Srpskom Sarajevu)", javljeno je u saopštenju UK RS.



Njegov književni rad, dodaje se u saopštenju, propratilo je nekoliko radio i TV kuća na kojima su emitovana njegova dela i intervjui sa njim.

"Sa povratkom iz inostranstva nastavlja sa promocijama, učešćima na književnim večerima i ostalim književnim aktivnostima širom Srbije i BiH", stoji u saopštenju UK RS.

