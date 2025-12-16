VEST KOJA JE SLEDILA HOLIVUD! Sin reditelja Roba Rajnera uhapšen zbog sumnje da je ubio roditelje (FOTO)

Sin filmskog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, Nik Rajner, koji je osumnjičen za njihovo ubistvo, uhapšen je i sproveden u zatvor u Los Anđelesu.

Reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu.

Policija je tragičnu smrt bračnog para okarakterisala kao "očigledno ubistvo" a na ispitivanje priveden Nik Rajner, sin slavnog reditelja.

Nikovo ime i ranije je dospevalo u javnost, s obzirom na njegovu dugogodišnju borbu sa zavisnošću od narkotika.

Kako se navodi, policija u Los Anđelesu još uvek nije zvanično saopštila da je Nik Rajner uhapšen, ali se u zatvorskoj dokumentaciji navodi da je priveden u nedelju uveče, dok je juče prebačen u zatvor.

Prema istim izvorima, određena mu je kaucija u iznosu od četiri miliona američkih dolara.

Nik Rajner se i sam okušao u filmskoj industriji, a njegov najpoznatiji projekat je film "Being Charlie" iz 2016. godine, koji govori o mladom zavisniku i životu na margini društva.

Scenario filma delimično je inspirisan njegovim ličnim iskustvima, dok je režiju potpisao upravo njegov otac, Rob Rajner.

Ali je medijima kasnije izjavio da bavljenjem filmom nije njegova životna priča i od svega toga odustao.

Nik je još kao tinejdžer, sa oko 15 godina, prvi put završio na lečenju od zavisnosti. Tokom godina, kako je sam govorio, prošao je čak 17 rehabilitacija. Najpotresniji deo njegove prošlosti odnosi se na godine provedene bez krova nad glavom.

- Bio sam beskućnik u Mejnu. Bio sam beskućnik u Nju Džerziju. Bio sam beskućnik u Teksasu. Spavao sam na ulici. Provodio sam nedelje na ulici. Nije bilo nimalo lako- rekao je je Nik.

Prema njegovim rečima, život na ulici bio je posledica odbijanja da se ponovo vrati na rehabilitaciju.

Nakon poslednje rehabilitacije, sa 19 godina, Nik se vratio porodici i, prema sopstvenim tvrdnjama, pokušao da ostane "čist".

"Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Srce nam je slomljeno zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovim neverovatno teškim trenucima", navela je njegova porodica.

Nakon smrti oca oglasila se i njegova usvojena ćerka, Trejsi Rajner.

- Dolazim iz najbolje porodice na svetu. Ne znam šta da kažem. U šoku sam- rekla je uzenmirena Trejsi.

Rajner je imao četvoro dece: Trejsi Rajner, Džejka Rajnera, Nika Rajnera i Romi Rajner. Trejsi je usvojena tokom njegovog braka sa prvom suprugom, glumicom Peni Maršal, s kojom je bio u braku od 1971. do 1981. godine.

Nakon razvoda, Rob se oženio Mišel Singer Rajner, sa kojom je dobio još troje dece.

Trejsi Rajner je ostvarena glumica, Džejk Rajner bavi se muzikom, Nik je poznat kao glumac i pisac, dok je Romi Rajner izvođačica i umetnica.

Autor: D.Bošković