UMRO GIL DŽERARD: Slavni glumac izgubio bitku s RAKOM, supruzi ostavio emotivnu OPROŠTAJNU PORUKU

Glavni glumac serije "Bak Rodžers u 25. veku", Gil Džerard, preminuo je u 82. godini u svom domu u saveznoj državi Džordžiji, u utorak, nakon kratke borbe sa kancerom, potvrdila je njegova supruga Dženet.

"Rano jutros Gil, moja srodna duša, izgubio je borbu sa retkim i izuzetno agresivnim oblikom raka. Od trenutka kada smo shvatili da nešto nije u redu do njegove smrti prošlo je svega nekoliko dana", napisala je Dženet u objavi na Fejsbuku i dodala:

"Bez obzira na to koliko godina sam provela s njim, nikada to ne bi bilo dovoljno. Držite one koje imate čvrsto i volite ih svim srcem."

Rana karijera i serija The Doctors

Pre uloge u "Bak Rodžersu u 25. veku", Džerard je tumačio lik dr Alana Stjuarta u čak 303 epizode serije „The Doctors“, od 1973. do 1976. godine.

Bak Rodžers u 25. veku

Prema sinopsisu, serija prati „astronauta iz 20. veka koji se budi iz 500 godina suspendovane animacije u 25. veku, kako bi postao najveći heroj Zemlje i istraživao nepoznate delove dubokog svemira“. Glumac rođen u Arkanzasu pojavio se u svih 32 epizode serije, koja je trajala dve sezone, od 1979. do 1981. godine, i emitovana je na NBC-ju. Serija je bila zamišljena kao projekat koji će iskoristiti popularnost „Ratova zvezda“, uz više komičnih elemenata.

U seriji su takođe igrali Erin Grej, Felik Sila, Tim O’Konor, Erik Server, kao i legendarni glasovni umetnik Mel Blank. Tada mlada Džejmi Li Kertis pojavila se u dve epizode prve sezone.

Od TV-filma do serije

„Bak Rodžers“ je prvobitno započeo kao TV-film koji je kasnije prikazivan u bioskopima i ostvario solidnu zaradu. Taj film je potom preradom postao pilot-epizoda serije.

Strah od tipizacije

Džerard je 2018. godine u emisiji na Jutjubu „GenXGrownUp“ izjavio da u početku nije želeo da prihvati ulogu koja mu je postala zaštitni znak, zbog straha od tipizacije.

„Video sam šta je to uradilo karijeri Adama Vesta sa Betmenom i ovo je bio još jedan crtani lik.Nisam želeo da radim te kamp stvari,“ rekao je Džerard.

Filmske i televizijske uloge

Pre „Bak Rodžersa“, Džerard je glumio u dva filma iz 1977. godine: drami „Aerodrom ’77“ i komediji „Huč“. Nakon završetka serije, bio je redovan gost u brojnim TV-serijama i filmovima snimljenim za televiziju. Tokom osamdesetih pojavio se u filmovima: Not Just Another Affair, Hear No Evil, Johnny Blue, For Love or Money, Stormin’ Home.

Njegova sledeća glavna uloga u seriji bila je u „Sidekicks“ (1986–1987), gde je glumio uz Ernija Rejesa Mlađeg i Nensi Staford. Godine 1989. pojavio se u pet epizoda serije „Nightingales“ kao dr Pol Petrilo, a 1990. u seriji „E.A.R.T.H. Force“ kao dr Džon Harding. Godine 1997. igrao je Majora Doda u šest epizoda sapunice „Days of Our Lives“.

Privatni život

Gil Džerard je bio u braku sa Dženet Džerard 18 godina. Sa glumicom i modelom Koni Selekа dobio je sina Giba Džerarda 1981. godine. Gib je krenuo očevim stopama i glumio u filmovima kao što su Love Accidentally, 13 Fanboy i Deadly Daughter Switch.

Oproštajna poruka

Glumac je ostavio dirljivu poruku za suprugu da je objavi nakon njegove smrti.

„Moj život je bio neverovatno putovanje. Prilike koje sam imao, ljudi koje sam upoznao i ljubav koju sam dao i primio učinili su mojih 82 godine na ovoj planeti duboko ispunjenim.“

Dodao je da ga je put odveo „od Arkanzasa, preko Njujorka i Los Anđelesa, do doma u severnoj Džordžiji sa mojom neverovatnom suprugom Dženet“.

„Bila je to sjajna vožnja, ali ona se, neizbežno, privodi kraju“, napisao je.

Savetujući fanove, poručio je da ne troše „vreme na bilo šta što vas ne ispunjava ili ne donosi ljubav“.

Završio je rečima: „Vidimo se negde u kosmosu.“

Autor: Iva Besarabić