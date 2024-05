TUGA! Preminuo slavni glumac, supruga mu javno uputila poslednje zbogom: Voljeni sin, brat...

Zvezda serije "Line of Duty" Brajan Makardi preminuo je u 59. godini, saopštila je njegova supruga Sara na X mreži.

Škotski glumac bio je najpoznatiji po ulozi mafijaškog bosa Džona Tomasa Tomija Hantera u BBC kriminalističkoj drami "Line of Duty". Pojavio se i u seriji "Outlander" a nedavno se pridružio ekipi "Blood Of My Blood".

Supruga glumca je napisala: "Sa velikom tugom objavljujemo da je preminuo Brajan Džejms Makardi - voljeni sin, brat, ujak i dragi prijatelj mnogih. Igrao je i u filmu "Speed 2: Cruise Control" 1997. godine uz Sandru Bulok.

(1) It is with great sadness that we announce the passing of Brian James McCardie (59), beloved son, brother, uncle and dear friend to so many. Brian passed away suddenly at home on Sunday 28th April. A wonderful and passionate actor on stage and screen, Brian loved his work and pic.twitter.com/1xSLsETNob