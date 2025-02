Tuga! Preminuo čuveni glumac i komičar, pamtićete ga po ulogama u OVIM serijama

Čuveni glumac i komičar Brajan Marfi preminuo je u 92. godini, prenose strani mediji.

Brajan Marfi je bio najpoznatiji po ulogama u popularnim britanskim serijama iz 1970-ih, "Man About the House" i "George and Mildred".

Preminuo je u nedelju ujutru u svom domu u Kentu. Njegov prijatelj i agent Tomas Bovington opisao ga je kao "radosnog i duboko dobrodušnog čoveka", a istakao je i njegov talenat i humanost.

Marfi je iza sebe, osim mnogobrojnih uloga, ostavio suprugu Lindu Regan, koja je takođe glumica, i dva sina.

Autor: Nikola Žugić