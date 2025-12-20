Bila je ikona, a zbog njega je izgubila sve: Najvrelija ljubavna afera 20. veka završila se tragično

Velike ljubavi gotovo nikada nisu mirne. One su burne, zahtevne, pune uspona i padova, često na ivici samouništenja. Nose trenutke čiste ekstaze, ali i surovost, ćutanja, povrede i borbu za prevlast. Takve ljubavi ne traju kratko, one se urezuju. Jedna od njih bila je romansa Marije Kalas i Aristotela Onazisa, veza koja je ostala upamćena kao jednako blistava koliko i razorna.

Marija Kalas bila je više od operske dive. Bila je simbol moći, talenta i harizme, žena koja je dominirala scenom i izazivala strahopoštovanje. Aristotel Onazis bio je oličenje ambicije, bogatstva i sirove muške energije. Njihov susret nije mogao da prođe tiho.

Njihova ljubav rodila se na jahti Kristina, tokom luksuznog krstarenja Mediteranom. Oboje su tada bili u brakovima, ona sa mnogo starijim menadžerom Đovanijem Batistom Meneginijem, on sa bogatom naslednicom Atinom Livanos. Društvene norme, bračne obaveze, pa čak ni prisustvo Marijinog supruga na jahti, nisu bili prepreka. Privlačnost je bila trenutna i nezaustavljiva.

Onazis je bio opčinjen Marijom. Njene želje za njega su bile zapovest. Ako je rekla da voli tango, plesali su celu noć. Ako je volela ruže, punio je sale cvećem. U tom svetu raskoši i pažnje, Marija je poverovala da je ta ljubav dozvoljena, čak blagoslovena. Susret sa vaseljenskim patrijarhom Atinagorom, koji ih je nazvao najvećim pevačem i najvećim mornarom svog vremena, ona je shvatila kao znak sudbine.

Po povratku, zatražila je razvod. Menegini je javno optužio Onazisa za slom braka, a ovaj mu je cinično odgovorio pitanjem koliko košta Marija. Bio je to uvod u ljubav koja neće znati za granice, ali ni za mir.

Marija je zbog Onazisa postupno napustila scenu. Želela je da bude samo žena koja voli. Putovala je sa njim, živela u njegovom svetu, obasjana pažnjom, luksuzom i iluzijom sigurnosti. Ali odnos se menjao. Onazis je postajao surov, hladan, nestalan. Ponižavao ju je u društvu, nestajao danima, vraćao se velikim gestovima i praznim obećanjima.

Njena ljubav postajala je zavisnost. Njegova moć nad njom bila je potpuna. Javno ju je umanjivao, nazivao je ružnom, debelom, bezvrednom. Obećavao brak, pa to poricao pred novinarima. Bio je neveran bez skrivanja, a vrhunac je bila veza i brak sa Džeki Kenedi, događaj koji je Mariju slomio do kraja.

- Prvo sam izgubila glas, zatim figuru, i na kraju Onazisa, rekla je tada, sa brutalnom jasnoćom.



Iako se venčao sa Džeki, Onazis se nikada nije emocionalno odvojio od Marije. Vraćao joj se, tražio utehu, oslonac, toplinu koju nije nalazio u braku. Njihova veza je nastavljena u senci, obeležena svađama i pomirenjima, sve dok bolest i tragedije nisu sustigle njega.

U poslednjim danima života nazvao ju je svojom jedinom istinskom suprugom. Marija je bila uz njega do kraja. Kada je preminuo 1975. godine, sa sobom je u bolnicu poneo njen poslednji poklon. Dve godine kasnije, Marija Kalas umrla je sama u Parizu, u 53. godini. Njen pepeo rasut je iznad Egejskog mora.

- Uvek sam igrala junakinje koje umiru zbog ljubavi. To je nešto što razumem, rekla je pred kraj.

Njihova priča nije bila bajka. Bila je opomena. O tome koliko daleko ljubav može da uzdigne, ali i koliko duboko može da slomi kada se pretvori u borbu moći, zavisnost i bol.

