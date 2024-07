Bio sam opsednut Tarom: Ša otkrio kako želi da zaboravi sve prethodne žene, Miona ga urnisala zbog emocija prema Simovoj! (VIDEO)

Život pun uspona i padova!

U toku je emisija ''Gledanje uspomena'', a sledeći klip bio je za Nenada Aleksića Ša.

On je gledao svoje slike sa porodicom, sukobe sa brojnim ukućanima, njegove prethodne veze koje je imao u rijalitiju, kao i najemotivnije momente sa Mionom Jovanović.

- Usponi i padovi, moj život je kao da sam 10 njih proživeo. Neću uošte da pričam o tome jer imam ovde devojku, dva braka iza sebe. Što se tiče prvog braka ja sam apsolutni krivac, što se tiće druge veze voleo bih da zaboravim, takođe i taj brak. Nakon nove godine Miona više nije ista, kad smo se družili na početku bilo je drugačije ali od kad se podsetila bivših odnosa sve je nervoznija pogotovo sad pred kraj, ne znam u čemu je problem -rekao je Ša.

- Jedva sam čekala da gledam njegove uspomene. Prvi brak je sve okej, kasnije sa Draganom Mitar se vidi da je bio flert sa njegove strane. Meni ne izgleda da ga je baš briga za Taru, on je itekako voleo -rekla je Miona.

- Ja se jesam zaljubio u nju i usrao sam brak zbog nje, naravno da sam se držao nje kao pijan plota. Ono što mi je rekao su gluposti, što se tiče drugog braka nemam šta da kažem sve je to smešna priča. Ja sa Vanjom nisam bio opsednut a sa Tarom itekako jesam, držao sam se nje po svaku cenu, brzo stupio u brak i sve je bilo top ali sam na kraju odlučio da to nije to -rekao je Ša.

Sve super i top je sa svima, nekako mi deluje sa Ivanom najsrećniji, možda imam malo sličnosti sa Tarom ali ne znam -dodala je Miona.

-Ja nemam tip devojaka i svaka mi je bila različita, nekako gledam kako se poklopim sa nekim samo -rekao je Ša.

-Dok je bio beba bio je super, kasnije nisam ni gledao toliko, šta da kažem više -rekao je Stanislav.

-Ja sam bila dobra sa Ivanom i stvarno je bila jako super devojka, nekako su bili pravi par, imali su zajedničko društvo i nekako mi je krivo zbog svega toga. Što se tiče mene ostala mi je u lepom sećanju -rekla je Matora.

-On je dečko imao baš buran život, imao je mnogo izbora i mnogo puta je posrnuo. Taj odnos sa Tarom je stvarno bio boleština, što se tiče njegove devojke Vanje hteo je da nađe svoju sreću i na kraju je opet došlo do kraha odnosa. Na kraju svih tih odnosa je on dotakao mulj i postao je bolestan -rekao je Janjuš.

Autor: Nemanja Šolaja