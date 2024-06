Stvara mu sumnju da je sve klimavo: Ša smatra da Miona svojim postupcima želi da potpiše kraj sa njim! (VIDEO)

Pun mu je kofer svega!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voduteljka je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da ozbiljno prodrma kavez ukućanima svojim intrigantnim pitanjima. Nenad Aleksić Ša smatra da Miona svojim postupcima želi da potpiše kraj sa njim.

Šest meseci gledamo njenu kontradiktornost da cela nacija misli da voli bivšeg, pre par dana je izrazila kajanje gde me je demolirala, niko ne spominje to. To meni stvara sumnju u sve, hvata me za gluposti nakon toga kako bi se zaboravilo to i eto meni to stvara sumnju. To je sve zbog toga, bazene ne branim niti bilo šta. Ako kažem za ono što sam branio to jesam, ja to razumem sve, svi govore da je shvaćeno šta ona želi. Evo neka bude da sam monstrum i da sam najgori, sve što se dešavalo ne postoji ja sam najgori. I kad mislite da ne postoji trenutak da me uvredi, postoji itekako. Sve to stvara sumnju u meni za kraj da je to sve klimavo. Odaljiću se sad ako treba i neka bude kraj -rekao je Ša.

Da li misliš da ona želi da skrene pažnju sa Stanislava i da zato komentariše Draganu Mitar?

Na sve ovo što se dešava oni meni zameraju što nisam spomenuo osobu. Meni je to sve jako sumnjivo i ne znam šta je suština problema. Ja ne znam više šta da kažem kada će uvek skakati, evo zao sam čovek i namerno sam se nasmejao, ona mi je stalno u glavi. Moje dobre stvari se nikad ne vide -rekao je Ša.

Ti hoćeš da nametneš da me pričaju o bivšem i onda mi prebacuješ što sam odgovorila -rekla je Miona.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja