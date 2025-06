PREKIPELO MU: Korda dobio nož u leđa od porodice na najvažniji dan, pa najavio žestok obračun! (VIDEO)

Dosta mu je svega!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi sa ukućanima porazgovarao na temu: Da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Stefan Korda dobio je reč:

- Poslednji put sam promenio mišljenje u ponedeljak kad mi porodica nije poslala ništa za rođendan. Sa njima ću kad izađem održati jednu ozbiljnu Debatu. Nemamo dobru komunikaciju. Oni su prema meni bili takvi da sam morao da se prepustim ulici. Pokazali su da im nije stalo do mene. Ako trebam opet ću krenuti od nule. Sve greške su me oblikovale. Promenio bih prvo svoje ponašanje. Prebacim i onda krenem da pravim cirkus. Ne mogu da se suzdržim da budem dobar. To su napravili od mene moji roditelji i moja familija. Moj ćale se alkoholisao. Radili su po dve, tri smene, nisu nikad bili tu uz mene. Morao sam da uzmem i da se sam snađem i onda sam uzeo loše društvo. Ja sam sam sebi od šesnaeste godine bio najbitniji. Ako vi ne gledate mene neću ni ja vas. Kad se sa Anom posvađam ja odreagujem nepromišljeno. Bude mi posle kroivo zbog nje i njene porodice. Ogrešio sam se što se tiče mnogo situacija o nju. Ne bih to ponovo uradio za života - rekao je Korda.

- Ne verujem u sudbinu, moraš da se pokreneš. Ne možeš da ležiš u krevetu i čekaš svoju sudbinu. Neće to sve doći sa neba. Moraš da se pokreneš da bi završio fakultet ili bilo šta. Život nam zavisi od postupaka - počeo je Dača.

