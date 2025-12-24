Praznična fotografija Melanije i Donalda Trampa izazvala buru na mrežama: Čestitka je 'ledena'

Sa fotografijom američkog predsednika Donalda Trampa (79) i njegove supruge Melanije Tramp (55), Bela kuća na platformi X šalje božićne čestitke. Predsednik SAD i Prva dama stoje držeći se za ruke u Beloj kući, iza njih svetlucaju raskošna božićna jelka i dekoracije.

Oboje su uokvireni američkom i predsedničkom zastavom. Sve u svemu, svečano... Međutim, ako se pogleda u lica Trampa i Melanije, raspoloženje za slavlje i nije prisutno. Oboje gledaju ozbiljno i "fiksno" u kameru. Nema osmeha, nema pokreta, neko bi rekao da nema praznične, božićne atmosfere!

Fotografija je nastala 7. decembra u Cross Hall-u Bele kuće. Oboje su odeveni u crno. Melanija Tramp nosi dugu, crnu haljinu bez rukava. Uz to kombinuje jednostavne biserne minđuše i dijamantsku narukvicu.

Predsednik Tramp pozira u crnom smokingu sa crnom leptir-mašnom i lakiranim cipelama. Elegantno i otmeno, nema sumnje! Međutim, fotografija umesto božićnog i srdačnog dojma, deluje hladno i ozbiljno.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/p2F1Zc1dON — The White House (@WhiteHouse) 23. децембар 2025.

Bild navodi da čestitke koje je Bela kuća uputila građanima takođe zvuče hladno i formalno: "Srećan Božić od predsednika Donalda J. Trampa i Prve dame Melanije Tramp". Uz to je dodat emodži američke zastave.

Korisnici na X-u se smeju "mrzovoljnim" božićnim čestitkama.

"Izgledaju kao da idu na sahranu", napisao je jedan korisnik.

Mnogi komentarišu fotografiju sa "Make Christmas Great Again" ("Učini Božić ponovo velikim") – aluzija na Trampov izborni slogan "Make America Great Again".

Da Tramp i njegova supruga mogu i znatno veselije da poziraju za božićne čestitke, već su dokazali: na zvaničnom božićnom portretu Bele kuće iz 2017. godine oboje su gledali znatno vedrije u kameru.

Scena je čak i tada bila slična: oboje su nosili crno, pozirali između zastava i božićnih jelki. Ipak, njihov pogled tada deluje znatno opuštenije – i veselije.

Autor: Iva Besarabić