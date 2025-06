Stručnjaci dali sud o braku Melanije i Donalda Trampa: Govor tela na paradi otkrio je kako stvari funkcionišu

Na proslavi 250. rođendana američke vojske i 79. rođendana Donalda Trampa, održanoj proteklog vikenda u Vašingtonu, glavnu pažnju nisu ukrali ni vojni spektakl ni Trampov govor – već suptilni trenuci nežnosti između njega i supruge Melanije.

Kratak govor, ali značajna scena iza kulisa

Iako se očekivao govor od 15 minuta, Tramp je govorio svega osam, a prema pisanju Daily Maila, za to vreme se posebno izdvojio kratak, ali emotivan dijalog sa Melanijom.

Stručnjakinja za čitanje s usana Nikola Hikling otkrila je da je Tramp zabrinuto upitao: „Da li ti je hladno?“, na šta je Melanija nežno odgovorila da je dobro, uz blag osmeh.

Govor tela otkriva više nego reči

Prema rečima stručnjakinje za govor tela Džudi Džejms, Melanijini dodiri tokom parade bili su suptilni, ali puni značenja. Posebno je izdvojila trenutak kada je Melanija stavila ruku na Trampovo bedro, što je, kako kaže, bio istovremeno nežan i dominantan gest.

President Trump and First Lady Melania wave after the Army 250th Anniversary Parade pic.twitter.com/SfQC7vPJ2t