Svi komentarišu kikotanje Melanije i Donalda Trampa na sahrani pape Franje: Javnost podeljena zbog ponašanja predsednika i prve dame SAD (VIDEO)

Internetom kruže fotografije i snimci Melanije i Donalda kako razgovaraju i, dok Donald govori, njegova draga se kikoće.

Ceo svet je ispratio sahranu pape Franje, na kojoj su među 250.000 ljudi bili i svetski lideri i monarsi. Među njima je bio i predsednički bračni par SAD, Melanija i Donald Tramp, koji su ostavili jake utiske svojim dolaskom.

Pored reči o kodeksu oblačenja i debati da li ga je Donald Tramp ispoštovao ili ne i trenutka kada je Melanija zapravo spasila supruga neprijatnosti, još nekoliko trenutaka ovog para komentariše se u javnosti i na mrežama.

U galeriji pogledajte fotografije Donalda i Melanije Tramp sa sahrane pape Franje:

Internetom kruže fotografije i snimci Melanije i Donalda kako razgovaraju i, dok Donald govori, njegova draga se kikoće. To je zabeleženo nekoliko puta, kao i nešto kasnije, kada se smeh pojavio dok je Donald razgovarao sa ljudima pored njih.

President Trump and Melania whispered and smiled with each other during Pope Francis’ funeral https://t.co/nQ2TjJhDjj pic.twitter.com/QY2NaZUma9