O plesu Donalda i Melanije bruji ceo svet: Neprijatna scena sve ostavila bez reči, jedan potez otkrio pravu istinu o njihovom odnosu (VIDEO)

Snimci koji beleže trenutke plesnih pokreta Donalda i Melanije Tramp postali su viralni.

Donald Tramp zvanično je preuzeo dužnost 47. predsednika Sjedinjenih Američkih Država, obeležavajući početak svog drugog mandata.

Uz njega, zakletvu je položio i Džej-Di Vans kao potpredsednik. Ceremonija inauguracije bila je ispunjena velikim svečanostima, a u centru pažnje našao se Trampov ples sa suprugom Melanijom Tramp, prvom damom Sjedinjenih Država.

Nakon polaganja zakletve, usledio je svečani ples Trampa i Melanije, kojem su se pridružili i Džej-Di Vans sa suprugom. Snimci koji beleže trenutke plesnih pokreta oba para postali su viralni na društvenim mrežama, privlačeći pažnju miliona korisnika.

Šta je sporno?

Prema izveštajima, ples je završen ranije nego što je bilo predviđeno. Svetski mediji komentarišu da je ceo ples bio izuzetno neprijatan.

- Donald i Melanija zauzimaju tradicionalni plesni položaj, ali trenutak ubrzo postaje neprijatan. Kada Melanija naglo zatrese glavom – verovatno pokušavajući da skloni kosu s lica – to deluje kao iznenadna, strašna reakcija gađenja - navodi portal Irish Star, koji je prisustvao inauguraciji i dodaje:

Trump and Melania’s first dance at the Commander-In-Chief Ball...what a power couple! Strength, grace, and leadership back in the spotlight. 🇺🇸 pic.twitter.com/hS7eSkzOgj