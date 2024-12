'Prljavo' bogati zavodnik! Svi pričaju o Baronu Trampu - naslednik američkog predsednika osvaja simpatije na svakom koraku

Baron Tramp, osamnaestogodišnji sin Donalda i Melanije Tramp, očigledno se lako uklopio u život na fakultetu, iako se suočava s pritiscima koje nosi njegov poznat status.

Početkom septembra započeo je studije na prestižnom Stern School of Business pri Univerzitetu u Njujorku, a iz izvora bliskih porodici saznaje se da je već postao vrlo popularan među devojkama.

„On je pravi zavodnik,“ kaže jedan od izvora za "People", dodajući da Baron "zrači privlačnošću" i da je "visok, zgodan, a mnogi ga smatraju veoma atraktivnim, čak i oni s liberalnijim političkim stavovima". Čini se da mladi Tramp ne nailazi na teškoće u sklapanju prijateljstava i zarađivanju simpatija, a mnogi smatraju da će se brzo snaći i na društvenoj sceni univerziteta.

Baron je prvi put primećen na univerzitetu početkom semestra, neposredno nakon što je u maju završio srednju školu na Floridi. Prvog dana na kampusu, ispred univerzitetske biblioteke, bio je okružen agentima Tajne službe, a informacija o tome bila je potvrđena od strane obezbeđenja NYU-a. Ovo je samo jedan od trenutaka koji je pokazao koliko pažnje i zaštite mladi Tramp mora imati zbog statusa njegove porodice. Iako je sigurno da Baron nije želeo da se fokusira na svoju političku pozadinu, njegova povezanost s roditeljima ne može da prođe neopaženo.

Njegov izbor fakulteta izazvao je mnoge spekulacije tokom godine, s obzirom na to da je bio primljen na nekoliko prestižnih univerziteta. Donald Tramp je u avgustu za "New York Post" izjavio da je Baron odabrao „dobar fakultet u Njujorku“, dok je u septembru, u izjavi za "Daily Mail", potvrdio da je njegov sin bio primljen na više univerziteta, ali se odlučio za Stern School of Business. Iako mnogi očekuju da će Baron krenuti očevim putem u političkoj areni, čini se da se trenutno fokusira na obrazovanje i sticanje poslovnih veština.

Melanija Tramp, Baranova majka, s ponosom je govorila o njegovom odlasku na fakultet. U razgovoru za "Fox News", izjavila je da je Barona oduvek odgajala kao „samostalnu osobu, sposobnu da donosi svoje odluke“. Odluka da studira u Njujorku, prema njenim rečima, bila je isključivo Baranova, a ona je u potpunosti poštovala njegov izbor da ostane u svom domu i studira u ovom velikom gradu. „Ne mogu da kažem da se sada osećam usamljeno u kući“, dodala je Melanija, sugerišući da je, iako je Baron otišao na fakultet, njen odnos s njim i dalje vrlo blizak.

Iako je Baron odlučio da se distancira od političkih obaveza tokom predsedničke kampanje 2024. godine, odbivši poziv da bude delegat na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Milvokiju zbog „prethodnih obaveza“, to nije značilo da je potpuno isključen iz porodičnih političkih aktivnosti. U izjavi koju je njegova majka dala u njegovo ime, naglašeno je da je Baron „počastvovan“ što ga je Republikanska partija Floride izabrala za delegata, ali je zbog drugih obaveza morao da odbije poziv. Ipak, njegova uloga u kampanji nije bila bez značaja. Melanija je istakla da je Baron imao ključnu ulogu iza kulisa, bio je „veoma glasan“ u svojim savetima i znao je tačno s kim njegov otac treba da stupi u kontakt, što je pomoglo u mobilizaciji podrške za njegovog oca. Prema njenim rečima, Baronov doprinos kampanji bio je važan za Donaldovu pobedu na predsedničkim izborima.

Baron je povremeno bio prisutan na nekim događanjima tokom kampanje, uključujući predizborni miting, dok su njegova braća i sestre - Donald Junior, Ivanka, Erik i Tifani - bili češće viđeni na ključnim događajima. Iako nije bio u prvom planu, jasno je da Baronu politički angažman nije stran, te da će možda u budućnosti biti još više uključen u porodične projekte, bilo na političkom ili poslovnom planu.

Autor: Snežana Milovanov