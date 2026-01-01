KRAJ JEDNE ERE: Čuvena televizija zvanično ugašena posle 44 godine postojanja

Posle više od četiri decenije emitovanja muzike bez prestanka, MTV je juče trajno ugasio svoje muzičke kanale širom sveta.

Kompanija Paramount Global saopštila je da ukinula sve MTV muzičke kanale u Velikoj Britaniji i Evropi, koji su se emitovali putem operatera Sky i Virgin Media.

Iako su u pojedinim delovima Sjedinjenih Američkih Država muzički kanali MTV-ja već ranije ugašeni, publika u Evropi je do sada i dalje imala pristup kanalima kao što su MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live. Međutim, ni regionalni muzički kanali u SAD više neće biti dostupni od 1. januara, jer ističu ugovori o distribuciji.

Vest je izazvala talas nostalgije i razočaranja među fanovima na društvenim mrežama, koji su se prisetili vremena kada je MTV bio isključivo muzička televizija, a ne mesto rijaliti programa i pop-kulturnih formata.

"Da, tužno je, nedostajaće mi ti muzički kanali", "Večeras se gase poslednji MTV muzički kanali i odjednom imam 14 godina i gledam TRL posle škole", "Era MTV-ja kao destinacije za muzičke spotove koja je obeležila generacije je završena", samo su neki od komentara na društvenoj mreži Iks.

Pojedini fanovi su ipak istakli da se ova odluka odnosi isključivo na muzičke kanale, dok će glavni MTV kanal nastaviti sa emitovanjem programa.

Danas je MTV pretežno fokusiran na rijaliti i zabavne formate, među kojima su "Jersey Shore", "RuPaulova Drag trka", "Catfish: TV šou", kao i reprize starijih emisija.

U oktobru je objavljeno i da je MTV otkazao dugogodišnju emisiju "Ridiculousness", koja se emitovala od 2011. godine. Šou, u kojem je televizijska zvezda Rob Dirdik komentarisao viralne snimke, imao je čak 46 sezona. Iako novih epizoda više neće biti, ranije snimljeni, a neemitovani nastavci prikazivaće se do 2026. godine, dok će stare sezone ostati dostupne na MTV-ju i platformi Paramount+.

MTV je tokom 44 godine postojanja muzičkih kanala bio sinonim za muzičke spotove, izvođače poput Majkla Džeksona, Madone i Kristine Agilere, kao i legendarne trenutke iz emisija poput TRL-a, u kojima su učestvovali voditelji kao Karson Dejli i holivudske zvezde poput Toma Kruza.

Gašenjem muzičkih kanala simbolično se završava jedno od najvažnijih poglavlja u istoriji televizijske i muzičke industrije.

Autor: Iva Besarabić