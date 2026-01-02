HOROR U HOLIVUDU: Viktorija (34), ćerka Tomija Li Džounsa pronađena MRTVA u sobi luksuznog hotela

Viktorija Kafka Džouns, 34-godišnja ćerka poznatog glumca Tomija Lija Džounsa, pronađena je mrtva u luksuznoj hotelskoj sobi u San Francisku u ranim jutarnjim satima na Novu godinu, piše Daily Mail.

Prema saopštenju Vatrogasne službe San Franciska, hitne službe su pozvane u 2:52 sati u hotel Fairmont San Francisco zbog medicinske pomoći. Po dolasku, medicinsko osoblje je konstatovalo smrt jedne osobe na licu mesta. Policija San Franciska i medicinski istražitelj takođe su stigli na mesto događaja.

Uzrok smrti Viktorije Džouns još uvek nije poznat, a istraga je u toku.

Viktorija je bila ćerka Tomija Lija Džounsa i njegove druge supruge Kimberli Klouli, sa kojom je glumac bio u braku od 1981. do 1996. godine. Pored Viktorije, par je imao i sina Ostina, koji sada ima 42 godine.

Rođena 3. septembra 1991. godine, Viktorija je 2002. debitovala na filmu malom ulogom u očevom hitu "Ljudi u crnom 2" (Men in Black II).

Predstavnici Tomija Lija Džounsa, hotela Fairmont San Francisco i policije kontaktirani su za komentar, ali zasad nema dodatnih informacija.

Ova tragična vest potresla je javnost, a porodici Džouns upućena su brojna saučešća.

Autor: Iva Besarabić