Branimir Brstina privatan život vešto krije: Odrastao u malom selu u Banatu, živi u skladnom braku, a evo čime mu se deca bave

Branimir Brstina, koji danas puni 65 godina, sinoć je primljen u Urgentni centar gde mu je hitno ugrađen stent zbog infarkta.

Jedan od najistaknutijih i najvoljenijih domaćih glumaca Branimir Brstina danas slavi 65. rođendan. Više od četiri decenije prisutan je na pozorišnoj, filmskoj i televizijskoj sceni, gde je ostavio neizbrisiv trag brojnim ulogama koje publika i danas pamti.

Rođendan u znaku oporavka

Međutim, rođendan ove godine protiče u drugačijim okolnostima. Brstina je dan uoči rođendana primljen u Urgentni centar zbog jakih bolova u grudima. Nakon pregleda lekari su ustanovili da je imao infarkt, te je hitno operisan i ugrađen mu je stent. Glumac se trenutno nalazi pod lekarskim nadzorom, njegovo stanje je stabilno i nalazi se u fazi oporavka.

Glumac čije su uloge obeležile decenije

Branimir Brstina rođen je 4. januara 1960. godine u Banatskom Velikom Selu kod Kikinde. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1982. godine, u klasi profesora Miroslava Minje Dedića, zajedno sa brojnim kasnije slavnim imenima domaćeg glumišta.

Od 1983. godine stalni je član Ateljea 212, gde je ostvario neke od najznačajnijih pozorišnih uloga, dok je bogatu karijeru gradio i na scenama drugih teatara u Beogradu, Novom Sadu, Budvi i širom regiona. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Sterijina nagrada, "Raša Plaović", "Zoran Radmilović", kao i nagrade JDP-a i Narodnog pozorišta.

Publika ga pamti po legendarnim likovima

Široj publici Brstina je posebno ostao u sećanju po televizijskim i filmskim ulogama. Lik Žitomira Žitka Stojkovića u seriji "Porodično blago" doneo mu je ogromnu popularnost, dok su uloge Milenka u "Vratiće se rode" i Bogdana u filmskom i serijskom serijalu "Montevideo" dodatno učvrstile njegov status jednog od najcenjenijih glumaca svoje generacije.

Tokom karijere tumačio je na desetine upečatljivih likova u filmovima i serijama poput "Lajanje na zvezde", "Zona Zamfirova"...

Porodica i gluma kao nasledstvo

Iako je decenijama prisutan u javnosti, Branimir Brstina privatni život drži daleko od reflektora. Poznato je da je u dugogodišnjem braku i da ima dvoje dece.

Sin Đuro Brstina krenuo je očevim stopama i već se afirmisao u serijama , nakon što se prethodno bavio košarkom. Njegova ćerka Anđa retko se pojavljuje u javnosti i vodi povučen život.

Autor: D.Bošković