Skandal na dodeli Zlatnih globusa: Šon Pen prekršio strogo pravilo, javnost u čudu (FOTO)

Fotografija Šona Pena sa cigaretom u ruci na dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu vrlo brzo se proširila društvenim mrežama.

Kako se može videti, Pen koji sedi pored Leonarda Dikaprija potpuno opušteno uživa u duvanskom dimu na mestu na kojem je pušenje strogo zabranjeno.

Klasične cigarete su "proterane" davnih godina sa dodele prstižnih nagrada, a 2014. na zahtev nekolicine američkih senatora, zabranjene su i elektronske cigaret - kako bi se osiguralo da se izbegnu glamurizaciju pušenja i zaštiti zdravlje mladih fanova.



"Svake godine, Udruženje strane štampe u Holivudu prepoznaje izvrsnost u filmu i televiziji na dodeli nagrada Zlatni globus. Širom zemlje i sveta, ljudi gledaju moderne glumce na crvenom tepihu, uživaju u predstavi i navijaju za svoje omiljene filmove i glumce.

Nažalost, ove godine, mnogi mladi gledaoci su videli značajne prikaze upotrebe elektronskih cigareta tokom dodele nagrada, uključujući uvodni monolog i ponovljene snimke poznatih ličnosti koje puše elektronske cigarete", napisali su tog 14. januara 2014. godine senatori.

Njihov apel je usvojen i cigarete u bilo kom obliku su zabranjene, pa je utoliko čudnije kako se Pen, koji je prema pisanju medija, viđen kako pali cigaretu za cigaretom svojim stolom u pozorištu u kojem se održavala dodela Zlatnog globusa, oglušio o pravila.

"Nekoliko gostiju je tražilo mesto za pušenje ispred pozorišta. Ali jedan reditelj mi je rekao da je video kako Pen upravo pali cigareta u pozorištu, baš za njegovim stolom", objavio je Vanity Fair, pozivajući se na anonimni izvor.



Pen je pušio cigaretu tokom intervjua 2018. godine u emisiji "Late Show with Stephen Colbert", a takođe je pušio jednu cigaretu za drugom dok je govorio na konferenciji za novinare na Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu 2024. godine, podsetio je Dejli mejl.

Da ima snažnu nikotinsku zavisnost, Pen je pokazao i na koncertu Krisa Kornela, na šta su podsetili korisnici Iksa, komentarišući njegovu fotografiju sa cigaretom na dodeli Zaltnih globusa.

Sean Penn 'caught smoking INSIDE' 2026 Golden Globes theater pic.twitter.com/z2Lsts4YM9 — Prof Net (@ProfNet_) 12. јануар 2026.

"Bio sam na koncertu Krisa Kornela u veoma maloj prostoriji, sa 100 ljudi. Šon Pen je pušio cigarete unutra sve vreme, čak i dok mu je osoblje celu noć neprekidno govorilo: 'Gospodine Pen, ne želimo da vas uznemiravamo, ali pušenje unutra je protivzakonito'", napisao je jedan tviteraš.

"On je nikotinski zavisnik, kao i Denev i prilično sam siguran da je njegov uslov za prisustvo bio da može da puši", naveo je drugi.

"Šon Pen je teški pušač od 80-ih - Kalifornija je zabranila pušenje u zatvorenom prostoru 1998. godine, ali organizatori događaja poput dodele Zlatnih globusa često zatvaraju oči pred VIP zvanicama", naveo je treći.

"Možda mu je cigareta pomogla da se opusti nakon što ga je voditeljka Niki Glejzer dobro ismejala tokom svog uvodnog monologa. Glumac se prvi put našao u centru njene pažnje kada je pomenula njegov izgled, nazvavši ga 'seksi kožnom torbicom', koja se odrekla holivudske opsesije da izgleda mlađe", zapitao se Dejli mejl.

"Pen je tako originalan. Svi u ovom gradu su opsednuti time da izgledaju mlađe. U međuvremenu, Šon Pen kaže: 'Šta ako se polako pretvorim u seksi kožnu torbicu?'" rekla je Glejzer.

Dok se publika glasno smejala, Glejzer je uveravala oskarovca da je "zgodan" i "da dobro izgleda".

I, dok su se na Iksu ređali brojni komentari tipa: "Pa, ovo je nelegalno i jako uznemirujuće", jedan korisnik ove prlatforeme je poručio: "Kada radiš za CIA, možeš se izvući sa tim".

Autor: D.Bošković