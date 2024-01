PRE UDAJE ZA HARIJA, MEGAN DELILA VRELE MOMENTE SA NJIM: Prošle godine joj priredio ŠOK, a sad se oglasio i otkrio šta misli o njoj!

Megan Markl nije bila na 81. dodeli Zlatnog globusa pre tri dana u Los Anđelesu, ali skoro kao da je bila jer se toliko pričalo o njoj, najpre je voditelj dodele Džo Koj sa bine poručio ("u šali") da su ona i Hari milioneri koji ništa ne rade, a onda su o njoj govorili bivše kolege iz serije "Odelo" ("The Suit").

Među njima je bio i glumac Patrik J. Adams, njen partner iz ove TV priče koji je prošle godine, kada je serija oživela, objavljivao slike njihovih zajedničkih kadrova pa se kasnije izvinjavao.Na Zlatnom globusu bili su i Sara Referti, Đina Tores i Gabrijel Meč koji su takođe glumili u "Odelu".

Đina je za Vairety izjavila da nema broj Megan Markl odgovarajući na pitanje zašto se vojvotkinja nije pojavila na ceremoniji i posebnom okupljanju ekipe. Page Six je zatim objavio da je supruga princa Harija dobila poziv, ali da je imala druge obaveze.

Šta je bivši kolega rekao o Megan Markl? "Mislim da je Megan fantastična glumica, bili bismo srećni kada bi se vratila u industriju, sigurno".Serija "Odelo" postala je gledanija nakon udaje Megan za Harija 2018. u Vindzoru, i prošle godine je beležila sjajan rejting. U jeku toga ali i štrajka glumca Patrik je objavio zajedničke fotografije što su mnogi osudili.O tome nije pričalo, ali je istakao da je počastvovan što serija ponovo doživljava uspeh.

- Znate, izađete iz nekog šoua, mislite to je to, i da nastavljate dalje. I onda cela nova generacija pronađe seriju i zavoli je - voli je skoro pa više nego što je bila popularna prvi put - to je neverovatno - poručio je, piše Daily mail.

Bilo je nagađanja da će se Megan vratiti glumi i da učestalo odlazi na gala događaje kako bi se što pre vratila u Holivud. Međutim, njen portparol je izjavio da od toga povratka (za sada) neće biti ništa.Megan je ostavila glumačku profesiju zbog udaje za Harija, kako već godinama nije službeni član dvora, sada nema prepreke da se vrati starom poslu.Podsećanja radi, Hari je - pomalo i u šali, rekao da nije u stanju da gleda ljubavne scene Megan iz serije "Odelo" što je izazvalo oprečne komentare.

Autor: Pink.rs