Šer šokirala sve na dodeli Gremija: Izašla na scenu, pa dodelila nagradu pevaču koji je umro 2005. godine (VIDEO)

Dodela nagrada Gremi 2026 pamtiće se po trenutku koji je postao viralan i nasmejao publiku i gledaoce širom sveta, a u glavnoj ulozi našla se muzička ikona Šer. Iako je Akademija najavila impresivnu listu prezentera, uključujući Čapel Roan, Tejanu Tejlor i Niki Glejzer, iznenađenje večeri bila je upravo 79-godišnja pevačica koja je trebalo da uruči nagradu za snimak godine.

Šer, koja je dan ranije primila Gremi za životno delo, izašla je na scenu i započela svoj govor na neobičan način. „Nisam baš dobra u ovome“, rekla je. „Prvo želim da zahvalim Akademiji što mi je uručila ovu nagradu za životno delo. I dobro je što su to uradili sada, jer imam dobre gene, ali neću još dugo biti ovde.“

Pevačica je zatim više od dva minuta govorila o svojoj karijeri dugoj šest decenija i poručila kolegama muzičarima:

„U ovom sam poslu je*enih 60 godina, ali želim samo da vam kažem – nikada ne odustajte od svog sna, bez obzira na sve. Živite ga, budite taj san, a ako se ne ostvaruje sada, uskoro hoće.“

Nakon toga, zbunjeno je pogledala po sceni.

„To je sve što imam da kažem. Valjda bih sada trebalo da idem. U redu, moram da idem“, zaključila je i krenula sa scene, zaboravivši da je njen glavni zadatak tek sledio – da proglasi nominovane i pobednika.

Dok je odlazila, voditelj Trevor Noa ju je zaustavio:

„Šer, pre nego što odete, možete li nam najaviti nominovane? Mogao bih i ja, ali nije to isto. Nemam ja takav staž. Pozdravimo svi povratak Šer!“

Gaf za gafom

Vrativši se za mikrofon, Šer je predstavila kandidate, a zatim, posle dramatične pauze, umesto da otvori koverat, samo je stajala u tišini. Kada je konačno otvorila karticu, za dobitnika je proglasila pokojnog Lutera Vandrosa, koji je preminuo 2005. godine. Posle smeha iz publike, ispravila se i objavila da je stvarni dobitnik pesma „Luter“ Kendrika Lamara i SZA, koja sadrži semplove muzike slavnog pevača.

„Pre svega, odajmo počast pokojnom, velikom Luteru Vandrosu“, rekao je producent Saunvej prilikom preuzimanja nagrade.

Celu situaciju najbolje je sažeo Trevor Noa: „Obožavam televiziju uživo.“

Autor: N.B.