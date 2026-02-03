SUPERSONIČNI SPOJ – JOKER OUT I DEVITO UDRUŽILI SNAGE

Najnovija hit pesma “Supersonic” slovenačkog benda JOKER OUT dobila je i srpsko izdanje, a u saradnji sa, ni manje ni više, jednim od najpopularnijih srpskih repera, misterioznim DEVITOM.

Slovenački bend Joker Out u novu godinu ulazi potezom koji ih katapultira u sam vrh regionalne scene. Izuzetno uspešan singl Supersonic, koji je već osvojio publiku širom Evrope, sada dobija novo, udarno izdanje.

Da je reč o saradnji koja se željno iščekivala, govore i brojke. Kratak tizer na društvenim mrežama je, bez zvanične najave i plaćene kampanje, na TikToku već premašio 4 miliona pregleda, što potvrđuje da je ovo jedan od najintrigantnijih muzičkih projekata godine u regionu. A snagu ove saradnje fanovi će osetiti uživo na velikom koncertu Joker Out-a, koji će biti održan 23. avgusta u Open Air Corneru Luke Beograd.

Od demo snimka do sirove direktnosti

Supersonic je nastao pod snažnim uticajem zvuka poslednjeg albuma grupe Joker Out. Članovi benda su od samog starta osećali da pesma priziva duet, a Devito je bio jedini logičan izbor.

"Bojan je Devitu poslao demo verziju koju smo snimili na probi," objašnjavaju članovi benda. "Odgovor je stigao momentalno – Devito je poslao glasovnu poruku da je stvar 'bomba' i da moraju obavezno da je snime zajedno. Svi smo odmah bili potpuno nahajpovani."

Bojan Cvjetićanin, autor teksta, ističe da je Devito pesmi dao dimenziju koja je ranije bila samo naslućena: "U suštini, priča pesme Supersonic je mnogo više erotično nabijena nego što sam se to usudio da opišem rečima na slovenačkom jeziku, tako da osećam da je taj pravi naboj doneo upravo Devito. Pesma je sada mnogo direktnija i sirovija. Što se mene tiče, dobila je onaj 'kick' koji je oduvek nosila u sebi."

Autentični regionalni crossover

U novoj verziji Supersonic, Devitova prepoznatljiva hladna samouverenost i urbana estetika susreću se sa eksplozivnom energijom i koncertnom snagom Joker Out-a. Rezultat je snažan kontrast koji funkcioniše iznenađujuće prirodno – kao spoj dva sveta koji se međusobno pojačavaju.

Iako dolaze iz naizgled različitih žanrova, Joker Out i Devito su se na ovom projektu savršeno razumeli i ne kriju oduševljenje međusobnom saradnjom. Nova verzija Supersonic nije samo reinterpretacija hita, već autentičan susret dva moćna autorska sveta koji dokazuje da se najbolje priče dešavaju upravo tamo gde se brišu granice – između scena, žanrova i očekivanja.

Autor: S.M.