Simboličan time-out na košarkaškim terenima i jasna poruka – STOP nasilju nad ženama

Vreme je za time-out

Meridian, kao naslovni sponzor Meridianbet Košarkaške lige Srbije, posvetio je prvi time-out svake utakmice devetog kola borbi protiv nasilja nad ženama.

Umesto uobičajene sportske pauze, prvi time-out svake utakmice pretvoren je utrenutak podrške ženama koje trpe nasilje.

Na LED ekranima hala prikazana je poruka: “Ako si u opasnosti, vreme je za tvoj time-out. 0800 300 339 – SOS linija za pomoć ženama.”

Ova aktivnost deo je šire društveno odgovorne kampanje koju Meridian sprovodi krozsport, sa jasnim stavom: nasilje nad ženama nije prihvatljivo. Prvi time-out time jepostao simbol solidarnosti, pažnje i osnaživanja.

Iz Košarkaške lige Srbije i kompanije Meridian poručeno je da sport uči poštovanju,timskom duhu i zajedništvu, te da je svaka poruka koja podstiče zaštitu i osnaživanjevažna.

Meridian, kao dugogodišnji partner KLS-a, kontinuirano podržava inicijative koje spajajusport i društvenu odgovornost, doprinose osnaživanju zajednice i podizanju svesti ovažnim društvenim temama. Kompanija naglašava da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv ida zajedničkim delovanjem društvo može postati sigurnije za sve.

U sportu time-out traži trener. U životu ga moraš tražiti ti. Ako si u opasnosti, pozovi0800 300 339. Nisi sama.

